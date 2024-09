Silber mit potenziellem Doppelboden

Nach Auflösung einer Seitwärtsspanne um 22,00 US-Dollar Ende Februar herum setzte sich der Silberpreis auf der Oberseite in Bewegung und konnte bis Ende Mai auf insgesamt 32,49 US-Dollar zulegen, womit der Silberpreis deutlich über den Kursspitzen aus 2020/2021 von rund 30,00 US-Dollar notierte. Die Aufwärtsbewegung forderte im Anschluss jedoch ihren Tribut in Form einer gewöhnlichen Konsolidierung zurück in den Bereich um 27,00 US-Dollar. Nun bereitet sich das Edelmetall offenbar auf einen Ausbruch auf der Oberseite vor, wie der zaghafte Doppelboden aus den letzten Tagen um 27,70 US-Dollar belegt.

Abwärtstrend weiter intakt