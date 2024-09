WTI mit Chance auf Turnaround

Bislang ergeben sich lediglich spekulative Aussichten auf eine Bodenbildung und damit etwaige Long-Positionen. Erst über dem Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei 70,80 US-Dollar würden sich die Hinweise auf eine Erholungsbewegung zunächst an 72,48 und darüber an den laufenden Abwärtstrend um 73,70 US-Dollar ergeben. Eine längere und sicherere Erholung der US-Rohölpreise wird dagegen erst über dem seit Anfang Juli bestehenden Abwärtstrend erwartet. Sollte es zu Tagesschlusskursen unterhalb von 67,15 US-Dollar kommen, dürfte WTI in den Bereich der Frühjahrstiefs aus 2023 zwischen 63,61 und 64,41 US-Dollar durchgereicht werden. Die nächsten Stunden dürften daher sicherlich sehr spannend werden und mögliche Handelsansätze eröffnen.

Trading-Strategie: