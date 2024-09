Rüstungszulieferer Renk will auch durch Übernahmen wachsen Der Panzergetriebe-Hersteller Renk plant in den kommenden Jahren mit Unternehmenszukäufen. Der Fokus liege dabei auf dem Verteidigungsbereich und einem an lokale Gegebenheiten angepassten Ansatz, teilte der Rüstungszulieferer am Dienstag in München …