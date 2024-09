2G Energy: Robuste Ergebnisentwicklung

Nach Darstellung von SMC-Research hat 2G Energy wegen Projektverzögerungen bei Kunden im ersten Halbjahr einen leichten Umsatzrückgang um 3 Prozent auf 131,2 Mio. Euro hinnehmen müssen, das EBITDA konnte dank einer vorausschauenden Kapazitätsplanung trotzdem um 12 Prozent auf 7,4 Mio. Euro gesteigert werden. Da inzwischen eine ausreichende Zahl von Produktionsfreigaben vorliegen, soll es im zweiten Halbjahr Nachholeffekte geben und die Jahresprognose erfüllt werden. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auch darüber hinaus gute Wachstumschancen.

Kunden von 2G Energy haben laut SMC-Research zuletzt den Produktionsstart bei bestellten Anlagen etwas hinausgezögert, da auf ihren Baustellen Engpässe in anderen Bereichen einen späteren Liefertermin der BHKW erforderten. Infolgedessen seien Umsatz und Gesamtleistung des Unternehmens trotz einer sehr guten Auftragslage im ersten Halbjahr um 3 Prozent auf 131,2 Mio. Euro bzw. um 10 Prozent auf 150,3 Mio. Euro gesunken. Der Effekt sei aber einmalig und gehe, selbst wenn die verlängerten Projektlaufzeiten so bestehen bleiben, mit einem höheren Auftragsbestand in Bearbeitung einher. Nach Angaben des Managements laufe die Produktion seit Ende der Ferienzeit schon wieder mit einer hohen Auslastung.