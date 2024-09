PROMISE Technology stellt auf der IBC 2024 KI-fähige Speicherlösungen vor

Von 288 TB kompaktem Speicher bis hin zu Thunderbolt 5-Konnektivität – das „Dream Team" der Pegasus RAID-Speicherlösungen unterstützt Kreativprofis im Zeitalter der KI.

AMSTERDAM und HSINCHU, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Da KI-gesteuerte Workflows weiterhin riesige Datenmengen und Speicheranforderungen generieren, kündigt PROMISE Technology, ein weltweit führender Anbieter von RAID-Speicherlösungen für Streaming-Daten, an, dass er auf der kommenden IBC 2024 zeigen wird, wie seine neuesten Speicherlösungen für die Rich-Media-Branche dieser Aufgabe gewachsen sind. In diesem Jahr zeigt PROMISE in mehreren Live-Demos, wie die Speicherlösungen der Pegasus-Familie die Geschwindigkeit der Videobearbeitung und der Dateiübertragung in Mac-Umgebungen beschleunigen.