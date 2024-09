ATNI TREIBT DIE NEUE ANGLEICHUNG DER BERICHTERSTATTUNGSSTANDARDS IM LEBENSMITTELSEKTOR VORAN

LONDON, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Heute in London, ATNI (Access to Nutrition Initiative), verpflichten sich Dutzende von Lebensmittelunternehmen und Investoren, gemeinsame Standards zu verwenden, um die Gesundheit der Lebensmittelportfolios großer Unternehmen zu messen. Vorausgegangen war eine einjährige Forschungs- und Konsultationsphase, an der mehr als 80 Experten aus der Investmentbranche, der Lebensmittelindustrie und der Wissenschaft beteiligt waren.

Einer von fünf Todesfällen weltweit ist auf eine schlechte Ernährung zurückzuführen. In dem Maße, in dem die versteckten Kosten des Lebensmittelsystems steigen, wird die Notwendigkeit der Rechenschaftspflicht von Unternehmen größer denn je. Hierfür benötigen Investoren und Regulierungsbehörden universelle und eindeutige Standards ( ), um die Ausgangsbasis und den Fortschritt des Übergangs der Branche zu einem nährstoffreicheren Produktportfolio zu messen. Es gibt bis zu 400 verschiedene Nährwertprofilmodelle (NPMs), die sporadisch verwendet werden, um die Gesundheit von Lebensmittelprodukten und -portfolios zu messen. Um den Mangel an standardisierten Messungen der Ernährungsleistung zu beheben, führte ATNI eine Forschungsreihe durch, die im Juni 2023 gestartet wurde, um die Harmonisierung zu verbessern. Die Pictet-Stiftung hat die Untersuchung finanziert. Ein dreirundiges Delphi-Verfahren erleichterte die sektorübergreifende Abstimmung der Interessengruppen. Insgesamt 86 Experten aus 14 Ländern nahmen an dieser Untersuchung teil, darunter Vertreter der Lebensmittelindustrie, Investoren, akademische Experten, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und andere.

Im Rahmen dieses Forschungsprozesses wurden drei NPMs gefunden, die sich am besten für die künftige Berichterstattung an Investoren eignen: Health Star Rating (HSR), Nutri-Score, und der britische NPM.

Nach dieser umfassenden Konsultation fordern ATNI und seine Investoren sowie mehrere Lebensmittelunternehmen den Sektor auf, mindestens eines dieser drei von der Regierung empfohlenen Modelle zur Erstellung von Nährwertprofilen zu verwenden, um über die Gesundheit von Lebensmittelportfolios zu berichten.

"Wir fordern alle Lebensmittel- und Getränkehersteller und Einzelhändler auf, ihr Produktportfolio mit mindestens einem der drei ausgewählten NPMs [Health Star Rating (HSR), Nutri-Score und/oder UK NPM] zu vergleichen und die vorgeschlagenen ATNI-Berichterstattungsrichtlinien zu nutzen, damit Investoren die Gesundheit des Portfolios und den prozentualen Anteil des Umsatzes mit gesünderen Produkten besser einschätzen und vergleichen können. Dies ist ein wichtiger erster Schritt zu einem gesünderen Lebensmittelumfeld und einem besseren Zugang zu gesünderen Lebensmitteln für alle. In Zukunft wollen wir, dass alle Unternehmen dies tun und dass die Regierungen die Berichterstattung der Unternehmen über die Gesundheit ihrer Produktportfolios regeln.

sagt Greg Garrett, geschäftsführender Direktor von ATNI.

