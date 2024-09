West Red Lake Gold durchteuft 54,19 g/t Au auf 4 m und 23,73 g/t Au auf 3,53 m bei Austin – Mine Madsen

Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Bohrergebnisse beziehen sich auf die hochgradige Zone Austin. Die Zone Austin enthält derzeit eine angezeigte Mineralressource von 914.200 Unzen („oz“) mit einem Gehalt von 6,9 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold („Au“), samt einer zusätzlichen vermuteten Ressource von 104.900 oz mit einem Gehalt von 6,5 g/t Au.

Das Ziel dieser Bohrarbeiten war die nähere Bestimmung innerhalb von vorrangigen Gebieten von Austin, um weiter einen Bestand an Unzen mit hohem Vertrauen aufzubauen und die Wiederinbetriebnahme der Produktion bei der Mine Madsen zu unterstützen, die voraussichtlich im H2 2025 beginnen wird. Das Unternehmen geht davon aus, in den kommenden Monaten eine vorläufige Machbarkeitsstudie abzuschließen, die dieses Ziel der Wiederinbetriebnahme unterstützen soll.

HIGHLIGHTS DER ZONE AUSTIN:

- Bohrloch MM24D-12-4791-020 durchteufte 4 m @ 54,19 g/t Au, von 32 m bis 36 m, einschließlich 1 m @ 215,61 g/t Au, von 33 m bis 34 m.

- Bohrloch MM24D-12-4791-026 durchteufte 3,53 m @ 23,73 g/t Au, von 27,50 m bis 31,03 m, einschließlich 1 m @ 79,81 g/t Au, von 30,03 m bis 31,03 m.

- Bohrloch MM24D-12-4791-023 durchteufte 3 m @ 24,49 g/t Au, von 32 m bis 35 m, einschließlich 1 m @ 71,02 g/t Au, von 33 m bis 34 m; UND

- Bohrloch MM24D-12-4791-041 durchteufte 6 m @ 11,65 g/t Au, von 35 m bis 41 m, einschließlich 1 m @ 10,86 g/t Au, von 36 m bis 37 m, darunter zudem 1,05 m @ 47,27 g/t Au, von 39,95 m bis 41,00 m.

- Bohrloch MM24D-12-4791-035 durchteufte 3,2 m @ 15,84 g/t Au, von 38,8 m bis 42,0 m, einschließlich 2 m @ 24,32 g/t Au, von 39,4 m bis 41,4 m.

- Bohrloch MM24D-12-4791-002 durchteufte 4,8 m @ 9,95 g/t Au, von 26,2 m bis 31,0 m, einschließlich 0,87 m @ 10,47 g/t Au, von 26,20 m bis 27,07 m, darunter auch 0,52 m @ 43,08 g/t Au, von 29,82 m bis 30,34 m.

- Bohrloch MM24D-12-4791-023 durchteufte auch 3,15 m @ 15,06 g/t Au, von 20,35 m bis 23,50 m, einschließlich 0,88 m @ 22,62 g/t Au, von 21,12 m bis 22,00 m, darunter auch 0,98 m @ 20,20 g/t Au, von 22,52 m bis 23,50 m.

Shane Williams, President & CEO, sagte: „Die tieferen Bereiche der Zone Austin liefern weiter sehr positive Resultate, während wir die Infill-Bohrprogramme voranbringen und unser Vertrauen in diese Gebiete der Mine erhöhen. Aufgrund der begrenzten Erschließung unter Tage konnten die beiden früheren Betreiber nur Bereiche der Lagerstätte Madsen bis in eine Tiefe von ungefähr der Ebene 9 erreichen. Wir sind sehr begeistert, weiter Zugang zu tiefergelegenen Bereichen der Lagerstätte zu erhalten, welche historisch in einem Zeitraum abgebaut wurden, als Gold nur einen Wert von 20 - 40 $ pro Unze hatte. Dies hatte sehr selektive Abbaupraktiken zur Folge, die nur auf den Kern des Systems abzielten – was eine Großmenge an Mineralisierung zurückließ, welche nach heutigem Standard als hochgradig angesehen würde. Bei Goldpreisen von mittlerweile über 2.500 US$/oz machen wir vollen Gebrauch von diesem übergebliebenen Material und sehen jede Menge Potenzial in der Tiefe bei Madsen.“

Drauf- und Querschnittsansichten für die in dieser Meldung genannten Bohrarbeiten bei Austin finden Sie in Abbildung 1 bis 10.

TABELLE 1. Bedeutende Abschnitte (>3 g/t Au) aus den Bohrungen in der Zone Austin.

Bohrloch-Nr. Ziel von (m) bis (m) Länge (m)* Au (g/t) MM24D-12-4791-001 Austin Keine Analyseergebnisse von > 3 g/t Au MM24D-12-4791-002 Austin 26,20 31,00 4,80 9,95 einschl. 26,20 27,07 0,87 10,47 plus 29,82 30,34 0,52 43,08 UND Austin 37,50 40,00 2,50 3,65 MM24D-12-4791-003 Austin 24,34 29,50 5,16 5,65 einschl. 28,00 28,83 0,83 17,54 UND Austin 35,18 38,00 2,82 4,73 MM24D-12-4791-004 Austin 22,29 23,29 1,00 4,43 UND Austin 24,93 25,71 0,78 3,41 UND Austin 26,50 27,50 1,00 4,82 MM24D-12-4791-005 Austin 26,00 30,00 4,00 4,45 UND Austin 33,00 34,00 1,00 3,06 UND Austin 38,19 39,19 1,00 10,70 MM24D-12-4791-006 Austin 23,58 24,10 0,52 3,28 UND Austin 26,10 26,63 0,53 9,66 UND Austin 30,64 31,50 0,86 4,56 MM24D-12-4791-007 Austin 27,70 28,50 0,80 5,37 MM24D-12-4791-008 Austin 43,07 46,00 2,93 8,44 einschl. 44,00 45,00 1,00 18,13 UND Austin 51,00 51,80 0,80 6,74 MM24D-12-4791-009 Austin 20,58 22,06 1,48 3,98 UND Austin 25,00 28,65 3,65 5,74 einschl. 27,25 28,00 0,75 20,02 MM24D-12-4791-010 Austin Keine Analyseergebnisse von > 3 g/t Au MM24D-12-4791-011 Austin Keine Analyseergebnisse von > 3 g/t Au MM24D-12-4791-012 Austin 23,82 24,50 0,68 5,48 MM24D-12-4791-013 Austin 44,55 46,50 1,95 4,91 MM24D-12-4791-014 Austin Keine Analyseergebnisse von > 3 g/t Au MM24D-12-4791-015 Austin 20,68 22,00 1,32 3,72 MM24D-12-4791-016 Austin Keine Analyseergebnisse von > 3 g/t Au MM24D-12-4791-017 Austin 18,45 22,00 3,55 5,83 MM24D-12-4791-018 Austin 23,10 29,00 5,90 3,62 MM24D-12-4791-019 Austin 21,82 24,00 2,18 9,15 einschl. 21,82 23,00 1,18 15,80 MM24D-12-4791-020 Austin 20,00 22,92 2,92 7,70 einschl. 21,46 21,96 0,50 40,74 UND Austin 32,00 36,00 4,00 54,19 einschl. 33,00 34,00 1,00 215,61 MM24D-12-4791-021 Austin 30,00 33,22 3,22 7,92 einschl. Austin 30,00 30,50 0,50 21,38 UND Austin 35,00 37,50 2,50 3,47 MM24D-12-4791-022 Austin 26,00 28,70 2,70 5,13 einschl. 27,43 28,00 0,57 15,04 MM24D-12-4791-023 Austin 20,35 23,50 3,15 15,06 einschl. 21,12 22,00 0,88 22,62 plus 22,52 23,50 0,98 20,20 UND Austin 32,00 35,00 3,00 24,49 einschl. 33,00 34,00 1,00 71,02 MM24D-12-4791-024 Austin 48,80 51,00 2,20 8,01 einschl. 49,77 50,50 0,73 20,54 MM24D-12-4791-025 Austin 41,75 45,25 3,50 8,70 einschl. 43,25 44,25 1,00 18,82 UND Austin 48,00 49,00 1,00 3,02 MM24D-12-4791-026 Austin 27,50 31,03 3,53 23,73 einschl. 30,03 31,03 1,00 79,81 MM24D-12-4791-027 Austin 30,50 36,30 5,80 5,51 einschl. 34,30 35,30 1,00 15,58 MM24D-12-4791-028 Austin 36,72 41,98 5,26 5,76 einschl. 40,45 41,98 1,53 10,87 UND Austin 45,00 48,00 3,00 4,30 MM24D-12-4791-029 Austin 28,00 30,75 2,75 7,81 einschl. 29,00 30,00 1,00 14,39 UND Austin 33,00 34,30 1,30 6,90 MM24D-12-4791-030 Austin Keine Analyseergebnisse von > 3 g/t Au MM24D-12-4791-031 Austin 30,18 34,04 3,86 3,99 MM24D-12-4791-032 Austin 41,95 44,00 2,05 3,99 MM24D-12-4791-033 Austin 33,65 34,30 0,65 12,67 MM24D-12-4791-034 Austin 32,00 33,04 1,04 4,24 UND Austin 35,60 38,00 2,40 11,36 einschl. 35,60 36,31 0,71 37,75 MM24D-12-4791-035 Austin 38,80 42,00 3,20 15,84 einschl. 39,40 41,40 2,00 24,32 UND Austin 44,00 46,00 2,00 3,54 MM24D-12-4791-036 Austin 27,00 34,00 7,00 3,76 MM24D-12-4791-037 Austin 30,00 33,47 3,47 3,82 MM24D-12-4791-038 Austin 36,60 38,00 1,40 5,90 MM24D-12-4791-039 Austin 37,15 40,75 3,60 4,68 MM24D-12-4791-040 Austin 36,30 38,50 2,20 5,89 einschl. 36,30 37,00 0,70 14,55 UND Austin 44,70 45,20 0,50 3,58 MM24D-12-4791-041 Austin 35,00 41,00 6,00 11,65 einschl. 36,00 37,00 1,00 10,86 plus 39,95 41,00 1,05 47,27

* Die „von-bis“-Abschnitte in Tabelle 1 geben die Gesamtlänge des Abschnitts im Bohrloch an. Die wahre Mächtigkeit wurde für diese Abschnitte nicht berechnet, dürfte jedoch ≥ 70 % der Mächtigkeit im Bohrloch betragen, basierend auf den im Bohrkern beobachteten Durchörterungswinkeln. Die interne Verwässerung für zusammengesetzte Abschnitte beträgt nicht mehr als 1 m für Proben mit einem Gehalt von < 0,1 g/t Au.

TABELLE 2: Angaben zu den Ansatzpunkten der in dieser Pressemeldung veröffentlichten Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. Ziel Rechtswert Hochwert Höhenlage (m) Länge (m) Azimut Neigung MM24D-12-4791-001 Austin 435847 5646644 -147 50,6 86 -25 MM24D-12-4791-002 Austin 435847 5646645 -145 83,0 64 27 MM24D-12-4791-003 Austin 435847 5646645 -144 88,8 66 35 MM24D-12-4791-004 Austin 435847 5646645 -145 81,0 73 30 MM24D-12-4791-005 Austin 435847 5646645 -144 95,1 76 40 MM24D-12-4791-006 Austin 435848 5646644 -146 75,2 83 10 MM24D-12-4791-007 Austin 435847 5646643 -146 111,0 93 10 MM24D-12-4791-008 Austin 435847 5646643 -147 100,3 96 -32 MM24D-12-4791-009 Austin 435847 5646643 -144 105,0 98 32 MM24D-12-4791-010 Austin 435847 5646643 -146 102,3 103 10 MM24D-12-4791-011 Austin 435847 5646643 -145 111,0 104 22 MM24D-12-4791-012 Austin 435847 5646643 -144 81,0 105 42 MM24D-12-4791-013 Austin 435847 5646643 -147 90,0 105 -32 MM24D-12-4791-014 Austin 435846 5646643 -147 75,0 113 -32 MM24D-12-4791-015 Austin 435846 5646643 -145 57,0 117 20 MM24D-12-4791-016 Austin 435846 5646643 -144 66,0 120 40 MM24D-12-4791-017 Austin 435846 5646642 -145 60,0 125 29 MM24D-12-4791-018 Austin 435846 5646642 -146 90,0 127 8 MM24D-12-4791-019 Austin 435846 5646642 -145 63,0 130 19 MM24D-12-4791-020 Austin 435846 5646642 -144 72,0 132 37 MM24D-12-4791-021 Austin 435846 5646642 -146 78,0 136 -7 MM24D-12-4791-022 Austin 435846 5646642 -146 84,0 137 7 MM24D-12-4791-023 Austin 435846 5646642 -145 66,0 137 27 MM24D-12-4791-024 Austin 435845 5646642 -147 72,0 140 -28 MM24D-12-4791-025 Austin 435845 5646641 -147 66,0 139 -22 MM24D-12-4791-026 Austin 435845 5646641 -145 63,0 141 17 MM24D-12-4791-027 Austin 435845 5646641 -146 75,0 144 -5 MM24D-12-4791-028 Austin 435845 5646641 -147 66,0 144 -13 MM24D-12-4791-029 Austin 435845 5646641 -146 63,0 146 8 MM24D-12-4791-030 Austin 435845 5646641 -145 75,0 148 25 MM24D-12-4791-031 Austin 435845 5646641 -146 75,0 149 1 MM24D-12-4791-032 Austin 435845 5646641 -147 85,0 150 -15 MM24D-12-4791-033 Austin 435844 5646641 -145 72,0 151 16 MM24D-12-4791-034 Austin 435844 5646641 -146 66,0 153 8 MM24D-12-4791-035 Austin 435844 5646641 -146 69,0 154 -6 MM24D-12-4791-036 Austin 435844 5646641 -145 63,0 155 32 MM24D-12-4791-037 Austin 435844 5646641 -145 72,0 158 23 MM24D-12-4791-038 Austin 435844 5646641 -146 85,0 159 5 MM24D-12-4791-039 Austin 435844 5646640 -145 63,0 166 14 MM24D-12-4791-040 Austin 435844 5646640 -145 75,0 170 19 MM24D-12-4791-041 Austin 435844 5646641 -145 63,0 170 26

NÄHERE EINZELHEITEN

Die Zone Austin kann über das westliche Portal der Mine Madsen erreicht werden. So wie die anderen mineralisierten Bereiche, die die Mine Madsen bilden, sind die Strukturen von Austin innerhalb einer mächtigen, kilometerlangen flachen Alteration und in Dislokationskorridoren enthalten, die während der Goldmineralisierung und anschließenden Dislokation und Metamorphose wiederholt reaktiviert wurden.

Im Ausmaß der Lagerstätte sind die Zonen Austin, South Austin, North Austin und McVeigh örtlich gefaltet und durch die Transposition und Rotation in die durchdringende S2-Schieferung strukturell zersplittert. Zusätzlich zu dieser intensiven Überprägung der Dislokation waren die mineralisierten Adern und die Alteration den relativ hohen Temperaturen der Amphibolit-Fazies-Metamorphose ausgesetzt, was zu einer ausgeprägten Rekristallisation und dem Wachstum der Skarn-artigen Verdrängungs-Mineralvergesellschaftung von Diopsid-Amphibol-Quarz-Biotit führte.

Jegliche signifikante Goldmineralisierung auf der Minenliegenschaft ist im Verhältnis zu den wichtigsten Vorgängen der durchdringenden Dislokation (D2) und Metamorphose nachweislich früh. Die Zone North Austin zeigt eine „minenartige“ Alteration und Mineralisierung und besteht aus mehreren mineralisierten Bereichen, die über eine Streichenlänge von 0,5 km definiert sind. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe und entlang des Streichens nach Nordosten offen.

Im Bohrkern – oder im direkten Gegenüber untertage – werden die goldhaltigen Zonen bei der Mine Madsen visuell am besten als feine (unter einem Millimeter) Körner an Freigold innerhalb einer starken Alteration und Äderung bezeichnet. Alle hochgradigen Abschnitte weisen zumeist sichtbares Gold an der Außenseite des Bohrkerns auf, obwohl es zahlreiche Beispiele von hochgradigen Untersuchungsergebnissen gibt, wo sichtbares Gold nur im Inneren (Schnittstelle) der Kernproben identifiziert wurde. Neben dem Vorkommen von Freigold ist eine durchgängige Silifizierung (örtlich begleitet von einzelnen Quarz-Äderungen) und eine Quarz-Carbonat- oder Diopsid-Äderung das beste Anzeichen dafür, dass ein bestimmter Abschnitt innerhalb einer hochgradigen Zone entlang/innerhalb der mineralisierten Struktur liegt.

Das aktuelle untertägige Bohrprogramm bei der Mine Madsen ist auf die nähere Bestimmung eines zeitnahen Förderungsbestands sowie die Ausweitung der derzeitigen Mineralressource ausgerichtet. Die Bohrarbeiten zielen auf die kontinuierlicheren und höhergradigen Bereiche der Zonen Austin, South Austin, North Austin und McVeigh ab. Dies wird die Strategie für das gesamte Jahr 2024 bleiben.

Hochauflösende Ausführungen aller Abbildungen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, können unter der folgenden Webadresse eingesehen werden: https://westredlakegold.com/september-10th-news-release-maps/

ABBILDUNG 1. Längsschnitt der Mine Madsen mit Lage von Drill Bay 12-4791 in der Zone Austin.[1]

[1] Die Schätzung der Mineralressourcen erfolgte unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 3,38 g/t Au und eines Goldpreises von 1.800 US$/oz. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel „Independent NI 43-101 Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the PureGold Mine, Canada“, der von SRK Consulting (Canada) Inc. mit Gültigkeit zum 16. Juni 2023 erstellt wurde und am 24. April 2024 geändert wurde. Eine vollständige Kopie des SRK-Berichts ist auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

ABBILDUNG 2. Draufsicht des Bohrabschnitts bei Austin mit den Highlights der Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher MM24D-12-4791-001 bis -041.[1]

ABBILDUNG 3. Querschnittsansicht von Austin mit den Highlights der Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher MM24D-12-4791-039 bis -041.[1]

ABBILDUNG 4. Querschnittsansicht von Austin mit den Highlights der Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher MM24D-12-4791-034 bis -038.[1]

ABBILDUNG 5. Querschnittsansicht von Austin mit den Highlights der Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher MM24D-12-4791-029 bis -033.[1]

ABBILDUNG 6. Querschnittsansicht von Austin mit den Highlights der Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher MM24D-12-4791-023 bis -028.[1]

ABBILDUNG 7. Querschnittsansicht von Austin mit den Highlights der Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher MM24D-12-4791-019 bis -022.[1]

ABBILDUNG 8. Querschnittsansicht von Austin mit den Highlights der Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher MM24D-12-4791-015 bis -018.[1]

ABBILDUNG 9. Querschnittsansicht von Austin mit den Highlights der Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher MM24D-12-4791-07 bis -09 und -012 und -013.[1] Bohrlöcher -008 und -013 brachen in historische Abbaukammern.

Abbildung 10. Querschnittsansicht von Austin mit den Highlights der Untersuchungsergebnisse für Bohrlöcher MM24D-12-4791-002 bis -005.[1]

QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE

Die bei der Mine Madsen durchgeführten untertätigen Bohrarbeiten umfassen einen Diamantbohrkern der Größe BQ für die Definierung der Bohrprogramme und einen orientierten Diamantbohrkern der Größe NQ für die auf die Exploration ausgerichteten Bohrungen. Alle Bohrkerne werden von einem ausgebildeten Geologen in der Kernaufbereitungsanlage der Mine Madsen systematisch protokolliert, fotografiert und beprobt. Die zulässige Mindestlänge der Probe beträgt 0,5 m. Die zulässige maximale Länge der Probe beträgt 1,5 m. Kontrollproben (zertifizierte Standard- und nicht zertifizierte Leerproben) werden zusammen mit Doppelproben bei einer angestrebten Eingaberate von 5 % eingefügt. Die Ergebnisse werden laufend auf Richtigkeit, Genauigkeit und Verunreinigung überprüft. Bei dem Bohrkern mit der Größe BQ wird der Kern als Ganzes beprobt. Der Bohrkern der Größe NQ wird folglich unter Verwendung einer Kernsäge mit Diamantblatt entlang einer von dem Geologen vorbestimmten Linie längs aufgeschnitten. Um Probenfehler zu reduzieren, wird durchgehend dieselbe Seite des Bohrkerns beprobt, wobei die Orientierungslinie als Referenz dient. Bei den Proben, die sichtbares Gold („Visible Gold, VG“) enthalten, beaufsichtigt ein gelernter Geologe das Schneiden/Einpacken dieser Proben und stellt sicher, dass das Kernsägeblatt nach dem VG-Probenintervall mit einem Schärfstein „gesäubert“ wird. Die eingepackten Proben werden danach mit Kabelbindern versiegelt und von dem Personal der Mine Madsen zur Analyse direkt an die Einrichtungen von SGS Natural Resources in Red Lake in Ontario gebracht.

Die Proben werden dort von SGS aufbereitet, wobei sie bei 105°C getrocknet und auf 75 % Siebdurchgang 2 mm zerkleinert werden. Danach wird anhand eines Riffelteilers eine Ausschussprobe von 500 g zur Archivierung erstellt. Der Rest der Probe wird dann auf 85 % Siebdurchgang 75 Mikron vermahlen, wovon 50 g anhand einer Feuerprobe und einer abschließenden Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) untersucht werden (SGS-Code GO-FAA50V10). Proben, die Goldwerte > 100 g/t Au ergeben, werden anhand einer Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer Probe von 50 g erneut analysiert (SGS-Code GO_FAG50V). Proben mit sichtbarem Gold werden zudem mit einer Metallanalyse (SGS-Code: GO_FAS50M) untersucht. Zur Multi-Element-Analyse werden die Proben an die Einrichtungen von SGS in Burnaby, British Columbia, gesendet, wo sie via Vier-Säuren-Aufschluss mit abschließender Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) für eine 33-Element-Analyse an 0,25 g Probentrübe untersucht werden (SGS-Code: GE_ICP40Q12). Das Untersuchungslabor von SGS Natural Resources arbeitet nach einem Qualitätsmanagement-System, das ISO/IEC 17025-konform ist.

Die Lagerstätte der Mine Madsen enthält derzeit eine gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) angezeigte Ressource von 1,65 Millionen Unzen („Moz“) Gold mit einem Gehalt von 7,4 g/t Au und eine vermutete Ressource von 0,37 Moz Gold mit einem Gehalt von 6,3 g/t Au. Die Mineralressourcen werden anhand eines Cut-off-Gehalts von 3,38 g/t Au und eines Goldpreises von 1.800 USD/oz geschätzt. Mineralressourcen, die nicht Mineralreserven sind, haben keine aufgezeigte wirtschaftliche Rentabilität. Weitere Einzelheiten finden Sie in dem technischen Bericht mit dem Titel „Independent NI 43-101 Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the PureGold Mine, Canada“, erstellt von SRK Consulting (Canada) Inc. mit Datum 16. Juni 2023, und abgeändert am 24. April 2024 (der „Madsen-Bericht“). Die Ressourcenschätzung von Madsen hat ein effektives Datum vom 31. Dezember 2021 und schließt die Verminderung der Abbauarbeiten während des Zeitraums ab dem 1. Januar 2022 bis hin zur Minenschließung am 24. Oktober 2022 aus, da diese im Sinne des Madsen-Berichts als unwesentlich und nicht relevant angesehen wurde. Eine vollständige Kopie des Madsen-Berichts finden Sie auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für die Exploration auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch die drei ehemals aktive Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

„Shane Williams“

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gwen Preston

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.westredlakegold.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

