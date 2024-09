Euro stabilisiert sich nach Kursverlusten vom Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Druck auf den Kurs des Euro hat am Dienstag nachgelassen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1042 US-Dollar gehandelt und damit ungefähr auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1043 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatten unter anderem enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone belastet. So fiel der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator auf den tiefsten Stand seit Jahresbeginn. Es war entgegen der Erwartung von Volkswirten der dritte Rückgang in Folge. Am Morgen konnten deutsche Konjunkturdaten nicht bewegen. Bei den Verbraucherpreisen wurde eine erste Schätzung wie erwartet bestätigt.