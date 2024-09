Belebender Kaffeespaß mit Eco-Card Photobooth auf der Seamless Europe 2024

Gamification der personalisierten Kartenausgabe

MÜNCHEN, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Um die steigende Nachfrage der Verbraucher nach personalisierten Erlebnissen zu befriedigen, arbeitet Goldpac mit Käfer zusammen, um den Besuchern der Seamless ein interaktives Fotokarten-Ausgabeerlebnis zu bieten.

Wenn sich Besucher dem Stand von Goldpac in Halle B36 nähern, werden sie in eine Neon-Galerie geschleust, in der sie eine gamifizierte Kartenausgabe erleben. Besucher können eine sofort ausgestellte Öko-Fotokarte ausprobieren, die aus wiederverwendetem Kaffeesatz hergestellt wird. Mit dieser Karte erhalten sie dann einen attraktiven Kaffeerabatt in den Käfer-Verkaufsstellen auf dem Messegelände. Ein ausgezeichneter koffeinhaltiger Leckerbissen und ein Souvenir zur Erinnerung an den Besuch auf der Seamless Europe!