Kassen gefüllt - Crescat Capital baut Sitka-Beteiligung weiter aus

Damit ist der Deal in trockenen Tüchern. Wie Goldexplorer Sitka Gold (TSXV SIG / WKN A2JG70) nämlich bekannt gibt, konnte man jetzt eine Finanzierungsrunde abschließen, die dem Unternehmen 5,5 Mio. CAD in die Kasse spült!



Kanadische Dollarnoten; Quelle: Depositphotos

Dazu hat die Gesellschaft von CEO Corwin Coe 27.500.000 Einheiten zu 0,20 CAD je Einheit ausgegeben. Eine Einheit besteht dabei aus einer Aktie und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant kann über 36 Monate zu 0,38 CAD ausgeübt werden.

Fast die Hälft dieser Platzierung hat dabei Sitkas strategischer Investor Crescat Capital bzw. deren Management übernommen. Crescat ist eine renommierte, global tätige Makro-Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Denver, Colorado, die die Edelmetallexplorationsbranche als eines der entscheidenden Makrothemen identifiziert hat und sich entsprechend an vielversprechenden Firmen der Industrie beteiligt.

Crescats geologischer und technischer Direktor Dr. Quinton T. Hennigh ist der Ansicht, dass Sitkas RC Gold-Projekt sich als eine der hochwertigsten Goldentdeckungen des Typs reduzierte Intrusion im Yukon zu erweisen beginnt. „Lange Abschnitte mit durchgängig hochgradigem Gold, die bei den jüngsten Bohrungen am südlichen Rand des Ziels Blackjack entdeckt wurden, deuten auf ein sehr robustes, möglicherweise vollständig erhaltenes Goldsystem in der Tiefe hin“, erklärte er weiter. „Da das Unternehmen mit seinem Bohrprogramm in dieses Gebiet vorgedrungen ist, bestätigen die Ergebnisse weiterhin unsere Gründe für eine Investition. Wir sind stolz darauf, Entdeckungsprojekte wie dieses zu identifizieren und zu unterstützen. In Anbetracht der Möglichkeiten, die sich derzeit auf den unter Druck geratenen Kapitalmärkten für bei Bergbauunternehmen bieten, sehen wir uns veranlasst, Sitka bei den Bohrungen für diese Entdeckung zu unterstützen.“

Sitka wird das frische Kapital vor allem einsetzen, um das RC Gold-Projekt angesichts der letzten Erfolge schnellstmöglich voran zu bringen. Wir sind gespannt wie es jetzt mit frisch gefüllter Kasse weitergeht – und insbesondere auf die nächsten Bohrergebnisse!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.