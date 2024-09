Inflationsrate im August 2024 bei +1,9 % / Insbesondere Preisrückgänge bei Energie dämpfen die Inflationsrate

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, August 2024



+1,9 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



-0,1 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, August 2024





+2,0 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)-0,2 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im August 2024 bei +1,9 %.Zuletzt hatte die Inflation vor gut drei Jahren (März 2021: +1,8 %) unterhalbvon zwei Prozent gelegen. Im Juli 2024 hatte die Veränderungsrate +2,3 %betragen, nach +2,2 % im Juni 2024. "Die Preisrückgänge bei Energie dämpften dieInflationsrate im August noch stärker als in den Monaten zuvor. Demgegenüberwirkten die weiterhin überdurchschnittlichen Preiserhöhungen beiDienstleistungen inflationstreibend", sagt Ruth Brand, Präsidentin desStatistischen Bundesamtes (Destatis). Gegenüber dem Vormonat Juli 2024 sankendie Verbraucherpreise im August 2024 um 0,1 %.Energieprodukte verbilligten sich um 5,1 % gegenüber August 2023Die Preise für Energieprodukte lagen im August 2024 mit -5,1 % deutlichniedriger als im Vorjahresmonat, nach -1,7 % im Juli 2024. Binnen Jahresfristgingen vor allem die Preise für Kraftstoffe (-6,9 %) und Haushaltsenergie (-3,8%) zurück. Bei der Haushaltenergie konnten die Verbraucherinnen und Verbraucherweiterhin von günstigeren Preisen für Brennholz, Holzpellets oder andere festeBrennstoffe (-13,1 %) und leichtem Heizöl (-9,3 %) profitieren. Auch Strom (-6,8%) und Erdgas (-3,1 %) verbilligten sich gegenüber August 2023. Hingegen warFernwärme (+31,1 %) weiterhin erheblich teurer als ein Jahr zuvor.Nahrungsmittel verteuerten sich um 1,5 % gegenüber August 2023Die Preise für Nahrungsmittel lagen im August 2024 um 1,5 % über den Preisen desVorjahresmonats. Der Preisauftrieb für Nahrungsmittel verstärkte sich damit denfünften Monat in Folge (Juli 2024: +1,3 %, Juni: +1,1 %). Die Teuerungsratehierfür lag dennoch weiterhin unterhalb der Gesamtteuerung. Merklich teurerbinnen Jahresfrist blieben Speisefette und Speiseöle (+15,9 %, darunterOlivenöl: +35,0 %). Auch für andere Nahrungsmittelgruppen wie Zucker , Marmelade,Honig und andere Süßwaren (+5,0 %) oder Obst (+2,5 %) und Gemüse (+0,9 %)mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher im August 2024 mehr bezahlen alsein Jahr zuvor. Hingegen wurden zum Beispiel Molkereiprodukte (-0,4 %)günstiger.Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie bei +2,8 %Im August 2024 lag die Inflationsrate ohne Energie bei +2,6 %. DieInflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, häufig