Aixtron begehrt wegen Spekulation auf Samsung-Auftrag

FRANKFURT/SEOUL (dpa-AFX) - Ein Bericht über Investitionen von Samsung in Anlagen zur Fertigung von Galliumnitrid-Halbleitern treibt am Dienstag die Aktien von Aixtron an. Weil der Branchenausrüster Anlagen zur Produktion effizienter Leistungselektronik auf Basis dieser Technologie anbietet, ging es für den Kurs um bis zu 3,2 Prozent nach oben. Zuletzt flachten die Gewinne dann aber wieder etwas ab mit 1,5 Prozent. Gleichzeitig stieg auch der europäische Gesamtindex für Technologiewerte um 0,9 Prozent.

In einem Bericht der "Digitimes" aus Asien wurde Aixtron als Lieferant für einige solcher Anlagen im zweiten Quartal genannt. "Obwohl es sich bei der Lieferung lediglich um ein bis zwei Bearbeitungsmaschinen handelte, war in Gesprächen zwischen den beiden Unternehmen im letzten Jahr auch schon von einer perspektivischen Gesamtmenge von 30 bis 40 Einheiten die Rede", erwähnte ein Börsianer. Samsung bereite sich offenbar darauf vor, 2025 mit der Produktion von Leistungs- und Hochfrequenz-Elektronikchips auf Basis von Galliumnitrid (GaN) zu starten.

"Wir sehen die Galliumnitrit-Technologie weiterhin als den vielversprechendsten Aspekt der mittelfristigen Wachstumsaussichten von Aixtron", so ein Marktteilnehmer. Er erwartet trotz möglicher kurzfristiger Verzögerungen bei der Einführung, dass die Auslieferungen solcher Chips von Samsung und anderen Herstellern spätestens 2026 deutlich anziehen werden. Die in diesem Zusammenhang guten Perspektiven für Aixtron würden am Markt derzeit die nicht ausreichend gewürdigt. Ein weiterer Börsianer erinnerte daran, dass Aixtron bei GaN über einen Marktanteil von 90 Prozent verfüge./tih/ag/stk