Vor TV-Duell: Trump wieder Favorit - es ist die Wirtschaft, stupid!

Vor dem heute Nacht deutscher Zeit stattfindenden TV-Duell zwischen Trump und Harris hat sich die Ausgangslage verschoben: nach der anfänglichen Euphorie um Harris ist Trump nun wieder Favorit auf den Wahlsieg. Hauptgrund dafür ist die deutliche Abkühlung der US-Wirtschaft, die vielleicht sogar schon in einer Rezession ist. Hinzu kommt, dass der Unmut über die weitgehend ungesteuerte Migration in der Bevölkerung zunimmt und medial immer präsenter wird - was negativ für "border czar" Harris ist. Die Märkte werden das TV-Duell sehr genau verfolgen - zuletzt liefen "Trump-Assets" wieder besser. Gestern eine Rally an der Wall Street - aber das charttechnische Bild bleibt dennoch angeschlagen..

Hinweise aus Video: