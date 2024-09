H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: H2APEX Group SCA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,00.

Zusammenfassung:

H2APEX hat den Umsatz in Q2 erneut kräftig auf EUR7,4 Mio. gesteigert (Q2/23: EUR0,7 Mio.), aber auch die Verluste ausgeweitet. So betrug das Nettoergebnis EUR-9,1 Mio. nach EUR-4,6 Mio. im Vorjahresquartal. Die wesentlichen Gründe für die höheren Verluste waren eine Abschreibung auf ein Grundstück in Höhe von EUR2,9 Mio. und deutlich höhere Materialkosten. Durch die fortschreitende Projektrealisierung ist der Auftragsbestand weiter zurückgegangen und belief sich Ende Q2 auf EUR22,9 Mio. Das Unternehmen nimmt gegenwärtig an mehreren Ausschreibungen für Elektrolyseprojekte teil und erwartet, bis Ende 2024 Aufträge mit einer kumulierten Kapazität von 100 MW zu gewinnen. Wir schätzen das Umsatzpotenzial dieser Aufträge auf ca. EUR200 Mio. H2APEX hat ihre Umsatzguidance auf die untere Hälfte der ursprünglichen Guidance von EUR35 Mio. - EUR40 Mio. gesenkt. Nach den schwächer als erwarteten Q2-Zahlen und der Senkung des oberen Randes der Umsatzguidance senken wir unsere Schätzungen für das laufende Jahr. Angesichts des erwarteten Auftragseingangs, den Fortschritten beim Aufbau der Produktion von Wasserstoffspeichern und der Ankündigung der finalen

Investitionsentscheidungen für die ersten Ausbaustufen (jeweils 100 MW) der großen Elektrolyseurprojekte in Rostock-Laage und Lubmin für Q1/25 bleiben wir für die weitere Unternehmensentwicklung optimistisch und lassen unsere Schätzungen für die nächsten Jahre weitgehend unverändert. Entscheidend wird sein, strategische Partner zu finden, die die Finanzierung der Großprojekte stemmen können. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR9. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.00 price target.



Abstract:

H2APEX once again increased sales significantly in Q2 to EUR7.4m (Q2/23: EUR0.7m) but also widened its losses. Net income totalled EUR-9.1m after EUR-4.6m in the prior year quarter. The main reasons for the higher losses were a write-down on a plot of land amounting to EUR2.9m and significantly higher material costs. Due to the ongoing project realisation, the order backlog continued to decline and amounted to EUR22.9m at the end of Q2. The company is currently participating in several tenders for electrolysis projects and expects to win orders with a cumulative capacity of 100 MW by the end of 2024. We estimate revenue potential of these contracts at around EUR200m. H2APEX has reduced revenue guidance to the lower half of the original guidance of EUR35m - EUR40m. Following the weaker than expected Q2 figures and the lower guidance, we have dialled back our forecasts for the current year. In view of the expected order intake, the progress made in setting up the production of hydrogen storage tanks, and the announcement of the final investment decisions for the first expansion stages (100 MW each) of the major electrolyser projects in Rostock-Laage and Lubmin for Q1/25, we remain optimistic about the company's further development and largely maintain our forecasts for the coming years. It will be crucial for H2APEX to find strategic partners, who can finance the large-scale projects. An updated DCF model yields an unchanged EUR9 price target. We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30749.pdf



