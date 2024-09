DM und Rossmann liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen (FOTO)

Bonn (ots) - Drogerie-Apps sind sogar noch beliebter als Händler-Apps anderer

Branchen. Laut der Simon-Kucher Händler-App-Studie ist der digitale Vorsprung

vor allem dm und Rossmann zu verdanken. So verwendet mit 75 Prozent bereits

jeder dritte Händler-App Nutzer die mobile Software von dm. Ganze 70 Prozent

nutzen die Konkurrenz-App von Rossmann. Überdurschnittlich beliebt sind bei

Drogerie-Apps dabei vor allem die Funktionen für Click & Collect sowie mobiles

Bezahlen.



- Digitaler Vorsprung: 80 % der Kunden nutzen Händler-Apps, bei Drogerie-Apps

sind es ganze 96 %

- Dm (75 %) meistgenutzte Drogerie-App vor Rossmann (70 %) und Müller (22 %)

- Click & Collect Funktion wird bei Drogerien (29 %) fast doppelt so beliebt wie

bei anderen Händlern (14 %)

- Mobiles Bezahlen bei Drogerien wesentlich üblicher (29 %) als bei anderen

Händlern (17 %)

- 72 % finden, dass Drogerie-Apps das Einkaufserlebnis verbessern, bei anderen

Händler-Apps nur 59 %

- Drogerie-Apps werden vor allem für Prämien (67 %), Preisvergleiche (49 %) &

Kassenbons (47 %) genutzt

- 53 % kaufen mit Drogerie-Apps mehr, 53 % kaufen häufiger; dennoch sagen 78 %

Einkäufe seien günstiger

- Bei Produktvorschlägen testen 61 % der Kunden mehr neue Produkte, bei Rabatten

sogar 69 %





Drogerie-Apps liegen voll im Trend! Laut der Simon-Kucher Händler-App-Studieüberholen sie dabei Apps anderer Branchen um Weiten. Während generell 80 Prozentauf die digitalen Händler-Apps setzen, sind es bei Drogeriemärkten ganze 96Prozent. "Ein deutlicher Vorsprung!", kommentiert Dr. Tobias Maria Günter,Partner und Head of Retail bei Simon-Kucher.Dm und Rossmann außer Konkurrenz"Besonders dm und Rossmann liefern sich in Sachen Drogerie-Apps einKopf-an-Kopf-Rennen!", so Günter. Aktuell nutzen 75 Prozent derHändler-App-Nutzer die Software von dm, dicht gefolgt von Konkurrent Rossmannmit 70 Prozent. Aktuell noch weit abgeschlagen hingegen ist Müller (22 Prozent)."Auf überregionaler Ebene laufen dm und Rossmann außer Konkurrenz. Hierentwickelt sich ein großes Duell!"Drogerie-Trends: Click & Collect und mobiles BezahlenAuffallend: Besonders die Click & Collect Funktion wird mit 29 Prozent in derDrogeriebranche viel öfter genutzt als in anderen Industrien (14 Prozent)."Kunden kaufen in Drogerien oft immer wieder die gleichen Artikel. Wer nichtstöbern möchte, spart daher viel Zeit, indem er sich die Lieblingsproduktedirekt fertig zusammenstellen lässt." Drogerie-App nutzer seien generell sehrmodern unterwegs. Auch mobiles Bezahlen ist hier mit 29 Prozent schon deutlichüblicher als bei anderen Händlern (17 Prozent).