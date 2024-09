Sommerbohrprogramm von Power Nickel erweitert hochgradige polymetallische Lion Zone um 50 %

Toronto (Ontario) – 10. September 2024 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das „Unternehmen“ oder „Power Nickel“) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV) freut sich bekannt zu geben, dass zehn der zwölf Bohrlöcher, die bis dato im Rahmen des Sommerbohrprogramms des Unternehmens bei der Entdeckung der Lion Zone gebohrt wurden, eine Sulfidmineralisierung durchschnitten haben.

Höhepunkte:

- Der hochgradige Teil der Lion Zone verläuft in Richtung Westen weiter, wobei er oberflächennäher einfällt als zuvor angenommen, wie die Bohrlöcher PN-24-69 bis PN-24-074 zeigen.

- Wie die Bohrlöcher PN-24-063 bis PN-24-068 zeigen, kommt die Lion Zone auch in der Tiefe vor und dehnt sich zusätzlich 150 m vertikal aus.

- Geophysikalische Bodenuntersuchungen in der Lion Zone sind im Gange und neue Ziele von der konsolidierten Interpretation der Schwerkraft- und EM-Untersuchungen werden voraussichtlich verfügbar sein, wenn die Bohrungen Mitte Oktober, nach dem traditionellen einmonatigen „Moose Break“, fortgesetzt werden.

„Unser Sommerbohrprogramm 2024 verfolgte zwei Ziele: (1) Erweiterung der Lion Zone und (2) Etablierung eines von Dr. Steve Beresford konzipierten Prozesses, um unsere Fähigkeit zu maximieren, das Projekt auf systematischer Basis zu erkunden, indem wir Ansätze anwenden, die er erfolgreich bei First Quantum, MMG und IGO angewendet hat. Ich freue mich bekannt zu geben, dass es uns gelungen ist, diese Ziele zu erreichen. Die ersten Ergebnisse werden in unserem Wachstum in der Lion Zone und auf den Bildern unten zu sehen sein. Das zweite Ergebnis wird unser geplantes, vollständig finanziertes, 30.000 m umfassendes Winterbohrprogramm liefern. Die Lion Zone und auch Nisk im Allgemeinen entwickeln sich unserer Meinung nach zu einer erstklassigen polymetallischen Entdeckung. Wir freuen uns darauf, auf der harten Arbeit und dem Erfolg dieses Sommers aufzubauen und ein Winterprogramm durchzuführen, das unserer Meinung nach für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung sein wird“, sagte CEO Terry Lynch.

