FMA-Bericht zum 2. Quartal 2024 der österreichischen...

Gute Ertragslage

Das versicherungstechnische Ergebnis verringerte sich - verglichen mit dem Vorjahreszeitrum - im gesamten 1. Halbjahr um 10,16 Mio. (- 2,72%) auf 363,26 Mio., das Finanzergebnis erhöhte sich hingegen um 45,47 Mio. (+3,05%) auf 1.536,06 Mio. Dadurch stieg das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) in diesem Zeitraum um 84, 50 Mio. (+8,57%) auf 1,07 Mrd.

Die Summe aller Assets zu Marktwerten (ohne Kapitalanlagen der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung) der Versicherungsunternehmen lag zu Jahresmitte bei rund 106,3 Mrd., um in etwa 1,56 Mrd. höher als ein Jahr davor.

Die stillen Reserven der Kapitalanlagen (ohne fonds- und indexgebundene Lebensversicherung) sanken gegenüber dem Vorquartal um 674 Mio. oder - 5,17% auf 12,36 Mrd. Die Reservequote betrug damit zum Ende des Berichtszeitraumes 13,30%.



Versicherungswirtschaft sehr stabil aufgestellt

Die Solvabilität der österreichischen Versicherungsunternehmen ist weiterhin sehr stabil. Rund neun von zehn Versicherungsunternehmen (8 7,5%) wiesen zur Jahresmitte einen SCR-Solvabilitätsgrad von über 200 % aus, verfügten also über doppelt so hohe Eigenmittel als erforderlich. Der Durchschnittswert (Median) lag am 31. Juni 2024 bei 259,65% (Jahresmitte 2023: 257,20%; 2022: 230,56%; 2021: 221%; 2020: 199,29%).



Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA- Website unter

https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte/

Rückfragehinweis:

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)



Telefon: +43 / (0)1 / 24959-6006



Mobil: +43 / (0)676 / 88 249 516



E-Mail: klaus.grubelnik@fma.gv.at



Website: https://www.fma.gv.at/



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0056 2024-09-10/10:21