Die Kursziele des DAX zum großen September-Verfallstag

Der Grund für Letzteres ist das Fed-Meeting, das – wieder einmal – in der Verfallstagswoche stattfindet. Ein überraschendes Ergebnis kann kurz vor dem Verfallstermin nochmals Turbulenzen an den Aktienmärkten auslösen und damit die Stillhalter unter Druck setzen, sodass alle Analysen zu Makulatur werden.

Der große September-Verfallstag ist erst in der kommenden Woche, aber die Grundlage dafür, welches Kursziel der DAX zu diesem wichtigen Termin ansteuert, könnten schon in den nächsten Tagen gelegt werden. Dennoch kann es immer noch zu einer „Last-Minute-Entscheidung“ kommen.

Immerhin: Zuletzt hat sich die Lage in Sachen Fed-Meeting wieder etwas entspannt. Noch am Mittwoch wurde die Wahrscheinlichkeit für einen „Doppelschritt“ der Fed am kommenden Mittwoch – also eine Zinssenkung um gleich 0,5 statt der üblichen 0,25 Prozentpunkte – von den Anlegern bei 44 % gesehen (also nur 56 % für einen einfach Zinssenkungsschritt).

Am Freitag war die Wahrscheinlichkeit für den Doppelschritt schon auf 30 % gesunken, gestern Morgen lag sie bei 25 %. Damit rechnen die Märkte nun also nur noch mit dem Üblichen, das Fed-Chef Powell auf dem Zentralbankertreffen Ende August de facto angekündigt hat. Die Chancen stehen also gut, dass dieses, mit Spannung erwartete Fed-Meeting zum Non-Event wird, wenn die Erwartungen unverändert bleiben bzw. sich verfestigen und die Fed diese Erwartungen erfüllt.

Wo das Kursrisiko zum Verfallstag liegt

Und sofern es in Powells Pressekonferenz am Mittwoch auch keine unerwarteten Hinweise in irgendeine Richtung gibt, könnte der Effekt des Fed-Meetings auf die Märkte bzw. das Kursziel des DAX zum Verfallstag minimal sein.

Aktuell sehe ich allerdings das Risiko für eine Verfallstagsprognose eher auf der Oberseite. Der Grund: Zuletzt haben die Märkte eher negative Aspekte eingepreist – z.B. Konjunktursorgen oder gar Rezessionsängste –, was auch die erwähnte zwischenzeitliche hohe Wahrscheinlichkeit für einen Doppelschritt zeigt.

Falls also Powell derartige Befürchtungen überzeugend zerstreut, könnte es sogar einen kräftigen Erholungsschub nach dem Fed-Meeting geben, der die Verfallstagskonstellation doch wieder in letzter Minute über den Haufen wirft. Dazu aber mehr im Update in der kommenden Woche.

