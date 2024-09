Die Rolle der Führungskraft in der Industrie verändert sich / Vorgesetzte brauchen vor allem Kommunikationsstärke und Einfühlungsvermögen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köngen (ots) - Gute Führung ist gerade in Zeiten des Umbruchs wichtiger denn je.Laut der aktuellen Studie "Performance-Treiber 2024" zeichnet sich diese vorallem durch Kommunikationsstärke und Empathie aus. Führungskräfte müssen alsoverstärkt als Mentoren und Coaches agieren. Eine weitere Erkenntnis: DasEngagement fällt auf fruchtbaren Boden. Können die Führungskräfte doch in dreivon vier Unternehmen auf ein hohes Engagement ihrer Mitarbeiterinnen undMitarbeiter zählen. Für die Studie hat die Unternehmensberatung Staufen AG mehrals 200 Industrieunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt."Hey Boss, ich brauch mehr Führung!" So müsste man den bekannten Schlager ausden 70er Jahren wohl heute umtexten, um die aktuelle Situation in den Betriebenzusammenzufassen. "Die Erwartungen an Führungskräfte steigen, sie müssenzunehmend ihrer Vorbildrolle gerecht werden und Soft Skills beweisen", sagtRemco Peters, Partner bei der Staufen AG. Im Zuge der jüngsten Krisen sei dieVerunsicherung vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter groß und das gefühlteVeränderungstempo hoch, jetzt komme es auf eine klare und sichere Führung an:"Zuhören, Lösungen aufzeigen und für neue Ideen begeistern. Führungskräfte sindverantwortlich für eine effektive und vertrauensvolle Teamarbeit. DiesesZusammenspiel - auch über Abteilungsgrenzen hinweg - muss koordiniert undmoderiert werden", so Peters.Doch wie sieht der konkrete Anforderungskatalog an eine moderne Führungskraftheute aus? Neun von zehn Studienteilnehmenden sind davon überzeugt, dassFührungskräfte vor allem Kommunikationsstärke brauchen. Ebenfalls starkgeschätzt: Empathie (76 Prozent), Einnahme der Vorbildrolle (74 Prozent) undinnere Stärke (55 Prozent).Mitarbeitende gezielt unterstützen und auf die neue Arbeitswelt ausrichten"Die Krisen der vergangenen Jahre haben die Unternehmen unter Veränderungsdruckgesetzt, der sich auch auf die Führungskräfte auswirkt. Sie können sich nichtmehr auf fachliche Kompetenzinseln zurückziehen und in die Rolle desAufgabenverteilers schlüpfen. Vielmehr sind sie als Moderatoren, Mentoren undCoaches gefordert, um ihre Mitarbeitenden gezielt zu unterstützen und auf dieneue Arbeitswelt auszurichten", sagt Leadership-Experte Remco Peters.In 72 Prozent der befragten Unternehmen stellt die Vielzahl derHerausforderungen derzeit die größte Herausforderung für die eigenenFührungskräfte dar. Es folgen der Fachkräftemangel (55 Prozent), Mitarbeitendemit stetig steigenden Ansprüchen (54 Prozent) und eine generell großeUnsicherheit über die weitere Entwicklung (39 Prozent). Staufen-Berater Peters: