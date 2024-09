Starkes Wachstum auf dem Weg zum IPO

74% mehr Umsatz, 337% höherer Nettogewinn

ISX Plc (ISIN: CY0200861017) konnte im zweiten Quartal 2024 ein deutliches Wachstum verzeichnen, das durch mehrere positive Kennzahlen¹ unterstrichen wird. Besonders beeindruckend ist der Nettogewinn, der 5,2 Millionen Euro erreichte, was einer Steigerung von 337% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg des Nettogewinns ist in erster Linie das Ergebnis einer verbesserten betrieblichen Effizienz und einer höheren Auslastung der bestehenden Infrastruktur. Auch der Umsatz des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 74% auf 13,2 Millionen Euro und das Nettovermögen des Unternehmens wuchs deutlich um 123% auf 99,9 Millionen Euro.

Diese Zahlen unterstreichen die starke finanzielle Position von ISX Plc, die wiederum strategische Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie das Wachstum des Teams ermöglicht. All dies sind Maßnahmen, die für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens wichtig sein werden.

Optimistischer Ausblick dank starker Finanzen und Innovation

Besonders stolz ist die Geschäftsleitung auch auf die Fortschritte bei der Gewinnung neuer Kunden und der Erweiterung der Produktpalette, die wesentlich zum Umsatzwachstum beigetragen haben. So hat ISX Plc vom US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine formelle Notice of Allowance für ein neues Patent in der Familie „Verifying identity with uninterrupted video“ erhalten². Dieses Patent unterstreicht das Engagement von ISX Plc für mehr Sicherheit und Komfort für seine Nutzer. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur Identitätsüberprüfung, bei dem die Identität einer Person durch eine ununterbrochene Videoaufzeichnung bestätigt wird - zum Beispiel im E-Commerce-Bereich.

Die starken Q2-Zahlen in Kombination mit den strategisch fundierten Wachstumsplänen sollten den Weg für den geplanten Börsengang von ISX Plc an einem EU- oder UK-regulierten Markt ebnen. Zu diesem Zweck hat ISX Plc Clifford Chance und Chrysses Demetriades mit der Unterstützung bei der Börsennotierung beauftragt und mit der Erstellung des EU-konformen Prospekts begonnen, wobei CDB GlobalCapital als von der CySEC zugelassener Underwriter fungiert.