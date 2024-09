Spectrum Markets vereinbart Partnerschaft mit sino AG

Spectrum Markets („Spectrum“), der paneuropäische Handelsplatz für Wertpapiere, kooperiert mit dem in Deutschland ansässigen Broker sino AG („sino“). Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für die sino AG, denn deren Kunden profitieren nun von den verlängerten Handelszeiten, die durch die 24/5-Handelsmöglichkeiten von Spectrum (24 Stunden, 5 Tage die Woche) und der Baader Bank als Intermediär ermöglicht werden. „Für Spectrum beginnt ein neues Kapitel. Durch die Kooperation mit der sino AG steigern wir unsere Endkunden-Reichweite. sino-Privatkunden erfahren nun ein besseres Handelszeitenangebot und maximieren damit ihre Markt-Möglichkeiten“, sagt Nicky Maan, CEO von Spectrum Markets. „Bei sino sind wir bestrebt, den besonders hohen Ansprüchen von Tradern in Deutschland gerecht zu werden. Anspruchsvolle Trader legen vor allem Wert auf hohe Marktliquidität und flexible Handelszeiten. Genau bei diesen Kernanforderungen ist der paneuropäische Handelsplatz Spectrum unerreicht“, betont Neal Feist, Chefhändler von sino. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung ist sino bestrebt, seinen Kunden die deutschlandweit beste Handelserfahrung zu bieten. Das Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um seinen Kunden ein High End Brokerage Erlebnis zu bieten, das auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Tradern in Deutschland zugeschnitten ist. Durch diese Partnerschaft haben die Kunden von sino nun Zugang zu verlängerten Handelszeiten, einschließlich des Handels nach Börsenschluss für US-Aktien und andere globale Märkte. Spectrum und sino stehen für Innovation bei Finanzdienstleistungen. Spectrum schafft europaweite Liquidität für globale Märkte. sino ergänzt dies mit einer hervorragenden Trading-Plattform und persönlichem Service. Beide bieten gemeinsam ein erstklassiges Handelserlebnis für besonders anspruchsvolle Privatkunden an.

Über Spectrum Markets

Spectrum Markets ist ein paneuropäischer Handelsplatz für Wertpapiere, der sich an Finanzinstitute und deren Privatanleger richtet. Mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Präsenz in ganz Europa steht Spectrum Markets für Transparenz, Integration sowie offene Strukturen. Spectrum ermöglicht erstmals in Europa einen einzigartigen Zugang zu den Märkten, auch außerhalb der traditionellen Handelszeiten durch seine 24/5-Handelsverfügbarkeit.



Seit dem Start im August 2019 ist der Handel mit den auf Spectrum Markets gelisteten Wertpapieren für Privatanleger in den folgenden Ländern möglich: Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Schweden, Norwegen, Niederlanden, Irland und Finnland.



Als MiFID II-regulierter Handelsplatz, der von der BaFin zugelassen und beaufsichtigt wird, nutzt Spectrum Markets ein einzigartiges, offenes System, das es Intermediären und Produktanbietern ermöglicht, Privatanlegern ein einzigartiges Handelserlebnis mit einer breiten Produktpalette, mehr Kontrolle und hoher Handelsstabilität zu bieten.



Als MTF (Multilateral Trading Facility) bietet Spectrum Markets europäischen Privatanlegern Zugang zu innovativen Produkten, die ihnen Flexibilität und Kontrolle über ihre Geschäfte ermöglichen. Dazu gehört der Turbo24, der erste 24-Stunden-Turbo-Optionsschein der Welt.



Durch europaweit gültige ISINs, 24/5-Handel, aktuelle Intraday-Emissionen und eine kontinuierlich intern weiterentwickelte Plattform gewährleistet Spectrum Markets die Liquidität seiner Produkte und ist in der Lage, eine beträchtliche Anzahl von Orders schnell und sicher auszuführen sowie Handelsdaten mit einer geringeren Latenzzeit zu verarbeiten.



Spectrum Markets veröffentlicht den SERIX® – den Spectrum European Retail Investor Index. Das europaweite Stimmungsbarometer gibt Auskunft darüber, ob Privatanleger optimistisch oder pessimistisch gegenüber einem bestimmten Basismarkt gestimmt sind. Die SERIX® ist eine Kennzahl, die auf den von Privatanlegern in ganz Europa getätigten Transaktionen basiert. Damit lässt sich die Stimmungslage (in Bezug auf die Richtung oder Stärke der Stimmung) im Laufe der Zeit monatlich vergleichen.



Spectrum Markets ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der IG Group (LSEG: IGG).



Weitere Informationen finden Sie unter spectrum-markets.com.



