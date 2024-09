Software aus der Cloud wird in Industrieunternehmen zum Standard

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Mehr Sicherheit, zusätzliche Funktionalitäten und höchsteFlexibilität - weltweit versprechen sich Industrieunternehmen von Software ausder Cloud zahlreiche Vorteile. Dementsprechend gehen 81 Prozent davon aus, dasssich Cloud-Software als neuer Standard in ihrer Branche durchsetzen wird. Diesunterstützt auch den Wunsch nach einer einfachen Konfiguration der genutztenAnwendungen. Denn damit die digitale Transformation ihre Vorteile ausspielenkann, muss das Zusammenspiel verschiedenster Dienste und Anwendungen gelingen -auch in Kombination mit Product Lifecycle Management (PLM) oder KünstlicherIntelligenz (KI). Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Studie "SpotlightZukunft 2024". Im Auftrag des PLM-Anbieters Aras wurden 835 Führungskräfte inden USA, Europa und Japan befragt."In den Vorstandsetagen hat ein Umdenken stattgefunden. Vorbei sind die Zeiten,in denen die eigene IT mit großen Serverräumen als Aushängeschild und Ausdruckunternehmerischer Weitsicht gefeiert wurde. Jetzt heißt es: Die Zukunft liegt inder Cloud", sagt Jens Rollenmüller, Regional Vice President bei Aras. 81 Prozentder befragten Unternehmen stimmen der Aussage zu, dass Software aus der Cloudzum neuen Standard wird. Diese klare Positionierung spiegelt auch dieveränderten Rahmenbedingungen in der Industrie wider. "Der zunehmende Wettbewerbzwingt Unternehmen, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren und sich aufihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Das eigene Rechenzentrum ist in solchenDrucksituationen meist eher hinderlich und wirkt oft wie ein Bremsklotz", soRollenmüller weiter.Software aus der Cloud ermöglicht automatische UpdatesStatt einer eigenen Infrastruktur die IT-Dienste eines externen Anbieters zunutzen, bringt eine Reihe von Vorteilen. Der wichtigste Aspekt für dieUnternehmen sind automatische Updates - inklusive Wartung. "Jedes zweiteUnternehmen nennt die außerhalb durchgeführten Aktualisierungen als denrelevanten Punkt. Diese komplexen und oft zeitkritischen Tätigkeiten werdenausgelagert", erläutert Rollenmüller. Aber auch der einfache Zugang zu neuenFunktionen (41 Prozent) und die Erhöhung der Flexibilität (40 Prozent) sind fürdie Industrieunternehmen wichtig. Dahinter folgen Punkte wie hoheSicherheitsstandards (39 Prozent), größerer Leistungsumfang (37 Prozent) undgeringere Kosten (35 Prozent).Auffällig im internationalen Vergleich: Im DACH-Raum (Deutschland, Österreich,Schweiz) und Frankreich ist die Zustimmungsrate zur Cloud mit 91 Prozentüberdurchschnittlich hoch. In Großbritannien sind es 88 Prozent, in den USA 82Prozent. Ausreißer nach unten ist Japan, wo derzeit nur 60 Prozent der befragten