Horizon3.ai mit neuem Sicherheitskonzept gegen Cyberattacken

- NodeZero Tripwires: Bei einem simulierten Angriff werden die Schwachstellen

herausgefunden und genau dort digitale Stolperdrähte platziert, die bei einer

echten Attacke Alarm schlagen.

- Einzigartig: Ein Frühwarnsystem für Firmennetze anhand der Ergebnisse von

Penetrationstests.

- Dennis Weyel: "Unser innovatives Konzept ist wegweisend in eine neue Ära der

Cybersicherheit."



Das Cybersicherheitsunternehmen Horizon3.ai hat unter dem Namen "NodeZero

Tripwires" ein neues Sicherheitskonzept vorgestellt, das der Anbieter als

"revolutionär für die gesamte Branche" bezeichnet. Erstmals werden während eines

simulierten Angriffs auf ein Firmennetzwerk - im Branchenjargon Penetrations-

oder kurz Pentest genannt - automatisch "digitale Stolperdrähte" ("tripwires")

als Fallstricke für echte Angreifer ausgelegt. Der Clou: Während der Simulation

erkennt NodeZero selbständig, welche Wege durch das IT-Netz besonders anfällig

für Attacken sind und platziert die "Stolperdrähte" gezielt entlang dieser

Pfade. Nähert sich ein tatsächlicher Angreifer, schlägt das System sofort Alarm,

wenn ein "Stolperdraht gerissen" wird und informiert die Sicherheitsteams, damit

diese rasch reagieren können.





Wegweisend in eine neue Ära der Cybersicherheit"Unser neues Konzept ist wegweisend in eine neue Ära der Cybersicherheit", istDennis Weyel, International Technical Director mit Zuständigkeit für Europa beiHorizon3.ai, überzeugt. Er begründet: "Durch die Bereitstellung eines präziseplatzierten Frühwarnsystems für unsichere Angriffspfade während eines Pentestsverbessert NodeZero Tripwires die Sicherheitslage eines Unternehmens erheblichund erlaubt es, Angriffsversuche noch während ihres Laufs zu stoppen."Raffiniert: Im Verlaufe des Pentests richtet NodeZero Tripwires automatischFallen ein, indem für Angreifer besonders attraktive Placebo-Informationen wiefalsche Dateien oder funktionsunfähige Anmeldedaten an den gefährdeten Stellenim Netz verteilt werden. Diese im Fachjargon "Honeypots" (Honigtöpfe) genanntenKöder locken Cyberkriminelle an - ähnlich wie echter Honig als Fliegenfalledient. Während sich die Hacker der Falle nähern, reißen sie unbeabsichtigt diegezielt platzierten digitalen Stolperdrähte und können gestoppt werden, bevorsie wirkliches Unheil anrichten.Dennis Weyel zieht einen anschaulichen Vergleich: "Der Tripwires-Ansatz istvergleichbar mit einer Alarmanlage in einem Haus, bei der zunächst systematischuntersucht wird, auf welche Weise ein Einbrecher am wahrscheinlichsteneindringen wird, und dann Bewegungsmelder auf allen besonders risikoreichenWegen angebracht werden." Er betont: "Welche Wege das genau sind, basiert nicht