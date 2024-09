Ad Alliance, Annalect und RTL Data setzen neue Maßstäbe in der Wirkungsforschung

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Black Box war gestern. Die neue Ad Alliance-Studie Unlocking theWalled Gardens liefert einen realistischen und fairen Crossmedia-Vergleich mitden großen Plattformanbietern. Möglich macht's der innovativeSingle-Source-Ansatz "Cross Media Impact" der Annalect, den Spezialisten derOmnicom Media Group Germany für technologie- und datengetriebenes Marketing.Exemplarisch wurde für die Branchen Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und Shampoountersucht, was bei TV, Digital, Youtube, Facebook, Instagram und TikTok denUnterschied macht. Die Kombination von Reichweite und hoher Wirkkraft(Erlebnisqualität) entscheidet darüber, wie effektiv die verschiedenenMarketing-Touchpoints für eine Marke arbeiten.Generell lässt sich festhalten: TV erzielt eine enorme Reichweite und liefertgleichzeitig eine starke Erlebnisqualität, also eine hohe Wirkung unter denPersonen, die den Touchpoint TV wahrgenommen haben. Soziale Medien bieten zwarebenfalls eine gute Erlebnisqualität, erreichen im Vergleich jedoch nur einüberschaubares Publikum. TV wirkt generationsübergreifend gut, während SocialMedia eher bei jüngeren Konsumenten punktet. Ein differenzierter Blick zeigtzudem, dass es branchenspezifische Unterschiede in der Touchpointwirkung gibt,auch basierend auf den unterschiedlichen Mediastrategien der Werbetreibenden. TVführt bei den Medien das Feld an.Reingezoomt in die Branchen-SpezifikaDer LEH ist die Branche mit den höchsten Werbespendings in Deutschland und setztdementsprechend auf einen breiten Media-Mix. Werbebotschaften werden auf vielenKanälen in einer hohen Frequenz ausgestrahlt. Sehr häufig stehtAngebotskommunikation im Fokus und damit haben Angebotsprospekte sowie Maßnahmenam PoS weiterhin eine besondere Relevanz in der Konsumentenkommunikation. In derShampoo-Branche steht die Produkt- und Imagewerbung im Vordergrund. Herstellersetzen vor allem auf Bewegtbildkanäle, insbesondere auf TV. Anders als beim LEHgibt es hier mehr Touchpoints über Non Paid Media, wie beispielsweise Regalesowie Aktionen und Aufsteller im Markt.Was sich in beiden Branchen gleichermaßen zeigt: Den Großteil derKampagnenreichweiten macht mit 77 Prozent (LEH) bzw. 74 Prozent (Shampoo) TVaus. Die inkrementellen Reichweitenzugewinne von Facebook, Instagram und TikTokliegen jeweils im einstelligen Prozentbereich.TV-Werbung prägt das GedächtnisEin Blick auf die Wahrnehmung für den Handel zeigt: 84 Prozent der Befragtenerinnern sich an mindestens einen Paid-Media-Werbekontakt, 44 Prozent erinnernsich an Fernsehwerbung. Mit etwas Abstand folgt Internet (23%) und mit 17Prozent liegt Youtube gleichauf mit Zeitschriften und Tageszeitungen. Noch