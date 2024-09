DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 265 Franken auf "Hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis erinnerte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar an die Präsentation von Studienergebnissen zu Abnehmmitteln …