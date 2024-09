Studierende präsentieren Mediendesign-Arbeiten auf dem internationalen Marketing-Gipfel in Berlin

Berlin (ots) - Das internationale BrandFestival 2024

(https://brandfestival.eu/de/) kooperiert mit der IU Internationalen Hochschule

(https://www.iu.de/) , der größten Hochschule Deutschlands. Auf dem renommierten

internationalen Marketinggipfel, der am 12. September 2024 erstmals in Berlin

stattfindet, werden IU-Studierende ihre wegweisenden Mediendesign-Arbeiten

zeigen.



"Auf einer riesigen LED-Leinwand werden wir aktuelle Arbeiten von Studierenden

der Studiengänge Mediendesign, Kommunikationsdesign und Game Design

präsentieren", sagt Tamás Barna, Initiator des BrandFestivals

(https://www.linkedin.com/in/tam%C3%A1s-barna-236a7a13/) . "Die Zukunft von

Marketing und Kreation können wir nur dann begreifen, wenn wir der nächsten

Generation zuhören. Für uns ist es daher selbstverständlich, jungen Talenten

eine große Bühne für ihre Werke zu bieten."





"Wir freuen uns, auf dem BrandFestival einen Einblick in das kreative Schaffenunserer Studierenden aus dem dualen Studium sowie Fernstudium zu geben. IhreArbeiten spiegeln die gestalterische Vielfalt und die Qualität der verschiedenenDesign-Studiengänge wider, die wir in unserem Fachgebiet beheimaten. Vonanalogen Vorübungen aus der Grundlagenausbildung, über experimentelle Projekte -auch unter Einbeziehung von künstlicher Intelligenz - bis hin zu komplexen,anwendungsorientierten Arbeiten erhalten die Besuchenden einen inspirierendenÜberblick", sagt Prof. Steffi Neukirchen, StudiengangsleitungKommunikationsdesign(https://www.linkedin.com/in/prof-steffi-w-neukirchen-770258a1/) an der IUInternationalen Hochschule.Das BrandFestival 2024 in Berlin wird in dieser Woche zum Hotspot derinternationalen Marketing-Welt. Renommierte Marketing-Fachleute undhochdekorierte Kreative kommen aus New York, London, Tokio oder Stockholm nachBerlin, um ihre Expertise zu teilen und Einblicke in ihre preisgekröntenProjekte zu geben. In Zusammenarbeit mit dem AI Film Fest Amsterdam(https://aifilmfest.io/) zeigt das BrandFestival zudem die besten AI-Filme derWelt und bringt Asad Ayub, Gründer des AI Film Fest Amsterdam, auf die Bühne.Die Moderation des BrandFestival 2024 übernimmt der erfahrene Moderator undPräsentationscoach Frederick Wettey(https://www.linkedin.com/in/frederick-wettey-502810188/) . Mit mehr als 15Jahren Bühnenerfahrung und Leidenschaft für Marketing und Branding wird ercharmant und humorvoll durch den Tag führen.Das BrandFestival bietet damit ein breites Themenspektrum für Marketeers undMarkenverantwortliche sowie für Kreative. Brandaktuelle Themen wie KünstlicheIntelligenz stehen ebenso auf der Agenda wie die Entwicklung innovativer