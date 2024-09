Autowerte taumeln weiter bergab - Klimaziele eine Bedrohung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger machen am Dienstag weiter einen großen Bogen um die deutschen Autobauer. In einem auch europaweit gedämpften Branchenumfeld sanken die Kurse von BMW und Volkswagen mit bis zu 1,8 Prozent besonders stark, während die Aktien von Mercedes-Benz 0,9 Prozent verloren. Jene des Sportwagenbauers Porsche AG waren mit einem Anstieg um knapp ein Prozent eine positive Ausnahme.

Analyst Patrick Hummel von der UBS verwies in einer Studie auf Aussagen des Renault -Chefs Luca de Meo, der zugleich auch Präsident des europäischen Autoherstellerverbands Acea ist. De Meo hatte dem französischen Radiosender France Inter bereits am Wochenende gesagt, wenn die Absätze von Elektroautos nicht anzögen, stünde die Branche im Jahr 2025 vor 15 Milliarden Euro großen Strafen durch die Europäische Union wegen deren Klimazielen. Er wird auch mit den Worten zitiert, dass der Verkauf von Elektroautos nur halb so schnell vorankomme, wie zur Erfüllung der Ziele erforderlich. Der Manager appellierte daher an mehr Flexibilität, ohne die solche Zielsetzungen "sehr, sehr gefährlich" seien.