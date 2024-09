Landesverband Ost gegründet (FOTO)

Berlin (ots) - Ostdeutsche Pharmaindustrie setzt auf Weltoffenheit und

Dr. Eberhorn skizzierte die Stärken der ostdeutschen Arzneimittelbranche:"Ostdeutschland zeichnet sich durch eine vielfältige Pharmalandschaft aus. Wirverbinden eine lange Tradition in der Arzneimittelherstellung mit modernenBiotech-Clustern und exzellenten Forschungseinrichtungen. Diese Kombination,gepaart mit attraktiven Standortbedingungen, bietet großes Potenzial fürInnovationen, das wir durch intensivere Zusammenarbeit noch besser nutzenwollen." Mit Blick auf die jüngsten Landtagswahlen in Sachsen und Thüringenergänzt Dr. Eberhorn: "Wir werden deutlich artikulieren, dass die Pharmabranchevon globaler Vernetzung, kultureller Vielfalt und einem offenen, freien Marktlebt.""Ein starker Pharmastandort trägt maßgeblich zum wirtschaftlichen Wachstum, zurBeschäftigung und zum Wohlstand bei. Die pharmazeutische Industrie inOstdeutschland ist leistungs-, beschäftigungs- und innovationsstark", betontNora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der ChemischenIndustrie, Landesverband Nordost (VCI Nordost). "Mit der Gründung desLandesverbandes Ost von Pharma Deutschland bündeln wir unsere Kräfte als starkePharmafamilie. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Ichfreue mich sehr, dass wir jetzt den Grundstein für eine erfolgreiche und starkeZukunft legen - für unsere Unternehmen, für die Beschäftigten und fürOstdeutschland."Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, unterstrichdie Bedeutung des neuen Landesverbandes im Gesamtkontext: "Mit dem LandesverbandOst setzen wir den Schlussstein in unsere neue regionale Architektur. Diesebodenständige Verankerung ermöglicht es uns, die vielfältigen Facetten derdeutschen Pharmalandschaft präzise zu erfassen und zu adressieren. So stärkenwir nicht nur die einzelnen Regionen, sondern den Pharmastandort Deutschland alsGanzes."Der neu formierte Vorstand des Landesverbandes Ost setzt sich aus Vertreterinnenund Vertretern führender Pharmaunternehmen zusammen:- Vorsitzender Dr. Andreas Eberhorn, DERMAPHARM AG, Brehna, Sachsen- Dr. Danny Bartholome, Aristo Pharma GmbH, Berlin- Dr. Svent Haufe, PWA Dr. Haufe GmbH, Weinböhla, Sachsen- Markus Kannegießer, Bombastus-Werke AG, Freital, Sachsen- Felix König, DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin- Grit Müller, Sandoz / Salutas Pharma GmbH, Barleben, Sachsen-Anhalt- Thomas Olschewski, BERLIN-CHEMIE AG, Berlin- Henriette Starke, APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Dresden, SachsenMit Blick auf die Zukunft betont Dr. Eberhorn: "Die Gründung unseresLandesverbandes markiert den Startschuss für eine neue Ära der Pharmaindustriein Ostdeutschland. Wir werden uns dafür stark machen, das hiesige Ökosystem fürpharmazeutische Innovation weiter zu optimieren. Unser Ziel ist es,Ostdeutschland als Hotspot der Gesundheitswirtschaft zu etablieren und seineStrahlkraft über die Landesgrenzen hinaus zu erhöhen."Der Landesverband Ost komplettiert das Netzwerk von sechs regionalen Verbänden,die Pharma Deutschland in Kooperation mit dem Verband der Chemischen Industriee.V. (VCI) aufgebaut hat. Diese Struktur ermöglicht eine zielgerichteteInteressenvertretung auf Landes- und Bundesebene und fördert den Austauschzwischen den Mitgliedsunternehmen. In den ostdeutschen Bundesländern vertrittder neue Landesverband die Interessen von 30 Unternehmen der pharmazeutischenIndustrie.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138mailto:hoenemann@pharmadeutschland.deAileen Wagefeld-DalitzCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-123mailto:wagefeld@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 Bonnhttp://www.pharmadeutschland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54882/5861306OTS: Pharma Deutschland e.V.