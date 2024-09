Goldman-Sachs-CEO Solomon warnt vor schwierigem 3. Quartal

Auf einer Finanzkonferenz in New York erklärte er, dass vor allem das "schwierigere makroökonomische Umfeld, insbesondere im August", das Geschäft belastet habe. Dieser Rückgang folgt auf ein starkes 3. Vorjahresquartal 2023, in dem die Aktiengewinne um 8 Prozent gestiegen waren. Auch im Quartal davor konnte die US-Investmentbank ihre Gewinne mehr als verdoppeln. Besonders durch Erfolge im Kreditgeschäft und im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren konnten die Wall-Street-Banker Erfolge erzielen.

Solomon betonte, dass sich das Investmentbanking weiterhin erhole, auch wenn das Wachstum der Finanzsponsoren-Aktivitäten hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Er zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass die Private-Equity-Transaktionen bis Ende des Jahres 2024 wieder anziehen werden. Eine konkrete Ertragsprognose für das Investmentbanking lehnte er jedoch ab. In den vergangenen 5 Tagen baute die Aktie knapp 4 Prozent ab:

Goldman Sachs fokussiere sich weiterhin auf den Rückzug aus dem Verbrauchergeschäft, so Solomon. Zu den Maßnahmen zähle der Verkauf von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen sowie das Ende der Kreditkartenpartnerschaft mit General Motors. Laut Solomon werde diese Neuausrichtung das Quartalsergebnis vor Steuern um etwa 400 Millionen US-Dollar belasten. Trotz dieser Herausforderungen sieht Solomon die US-Wirtschaft in einem "stabilen Zustand", was wiederum stabile Kreditbedingungen signalisiere.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion