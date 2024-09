Riverty erhält BaFin-Erlaubnis zum Erbringen von Kreditdienstleistungen / Position im NPL-Markt wird weiter ausgebaut (FOTO)

Berlin (ots) -



- Riverty erhält Erlaubnis im Sinne des KrZwMG zum Erbringen von

Kreditdienstleistungen

- Etablierte Prozesse und hohe Standards stärken Rivertys Position im deutschen

NPL-Markt

- Riverty Back in Flow stellt Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt



"Die Riverty Services GmbH (nachfolgend Riverty) hat die erforderliche Erlaubnis

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten, als

Kreditdienstleistungsinstitut zu agieren. Damit kann Riverty seine Position im

deutschen NPL-Markt weiter ausbauen. Die Genehmigung, die im August 2024 erteilt

wurde, ist aufgrund der neuen regulatorischen Anforderungen notwendig, die durch

das Kreditzweitmarktgesetz (KrZwMG) eingeführt wurden.





Mit der Erteilung der BaFin-Zulassung werden die bereits etablierten Prozesseund hohen Standards, die Riverty in der Verwaltung von Forderungen praktiziert,bestätigt. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, weiterhin Dienstleistungen imBereich notleidender Kredite (NPL - Non-Performing Loans) anzubieten."Mit der Erlaubnis durch die BaFin stellt Riverty seine Dienstleistungen imBereich Non-Performing-Loans auf eine solide regulatorische Basis. Wir begrüßenausdrücklich die Sicherheit und Klarheit, die die Regulierung der BaFin für dendeutschen NPL-Markt bringt. Für Riverty ist die Zulassung zudem eineVoraussetzung unserer Arbeit als Kreditdienstleistungsinstitut", so JörgSchnelle, Chief Commercial Officer von Riverty.Riverty Back in Flow (RBIF) für modernes ForderungsmanagementEin zentraler Baustein für die Erlaubnis ist "Riverty Back in Flow". RBIF stehtfür digitale und transparente Inkassoprozesse, die sich optimal an dieLebensrealität der Menschen anpassen. Unter anderem das digitaleSelf-Service-Portal oder die mobile App setzen auf eine einfache und klareKommunikation, die den individuellen Bedürfnissen der säumigen Verbrauchergerecht wird. Ob es um den Überblick über noch ausstehende Zahlungen,Akteneinsicht, den Dokumentenupload, die Kommunikation mit dem Kundendienst oderdie unkomplizierte Vereinbarung von Ratenzahlungen geht - mit Riverty Back inFlow wird der gesamte Inkassoprozess einfach und digital.Harmonisierung des europäischen Marktes für notleidende KrediteDie BaFin-Zulassung von Riverty erfolgt im Rahmen des KrZwMG, das auf derEU-Richtlinie 2021/2167 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer basiert undseit Dezember 2023 in Kraft ist. Das Gesetz zielt darauf ab, den europäischenMarkt für notleidende Kredite zu harmonisieren und transparenter zu gestalten,um sowohl den Abbau dieser Kredite zu beschleunigen als auch die Rechte derKreditnehmer zu schützen. Unternehmen, die als Kreditdienstleister für Käufernotleidender Kredite agieren, müssen nunmehr eine BaFin-Erlaubnis vorweisen undunterliegen deren Aufsicht.