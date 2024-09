MICE DESK sichert sich Millionen-Investment - Partnerschaft mit D11Z und Scalehouse stärkt Innovation und Marktführerschaft im Bereich Meetings und Veranstaltungen (FOTO)

Leipzig (ots) - MICE DESK, ein führender deutscher Anbieter für Fachkräfte und

innovative Lösungen im Bereich Meetings, Incentives, Conventions, Events (MICE),

hat sich eine siebenstellige Investition von D11Z Ventures, dem Family Office

von Lidl-Gründer Dieter Schwarz, und Scalehouse Capital gesichert. Dank dieser

strategischen Partnerschaft kann MICE DESK seine technologische Plattform weiter

ausbauen und der Hotellerie helfen, den Fachkräftemangel effizienter und

kostengünstiger zu bewältigen.



Die MICE-Branche , die wirtschaftlich orientierte Veranstaltungen umfasst,

generiert allein in Deutschland jährlich über 114 Milliarden Euro Umsatz , wie

eine Studie des Research Institute for Exhibition and Live Communication zeigt.

Ein beträchtlicher Teil dieses Umsatzes entfällt auf Hotels, die als Gastgeber

für zahlreiche internationale und nationale Meetings, Konferenzen und Events

fungieren. Dieser Markt ist von enormer wirtschaftlicher Bedeutung, sieht sich

jedoch großen Herausforderungen gegenüber.









MICE DESK begegnet den aktuellen Herausforderungen der Branche mit einer

einzigartigen, technologiegetriebenen Lösung. Neben der Bereitstellung

hochqualifizierter Fachkräfte, die nahtlos in den Arbeitsalltag der Hotels

integriert werden, setzt MICE DESK auf innovative Technologie, um den gesamten

Prozess von der Anfrage bis zur Veranstaltung zu optimieren. Diese Technologien

sind direkt mit den zentralen Hotelsystemen (Property Management Systems, PMS)

der Hotels verbunden und ermöglichen es den MICE DESK-Experten, den

Arbeitsaufwand der Hotels ohne zusätzliche Implementierungshürden zu reduzieren

und die Effizienz zu steigern.



Die Abteilung Convention & Group Sales , die für die Bearbeitung von Gruppen-

und Veranstaltungsanfragen zuständig ist, steht durch den Fachkräftemangel stark

unter Druck. Dies führt zu Umsatzeinbußen und steigenden Betriebskosten. Hotels

kämpfen bereits mit den Auswirkungen steigender Kosten, der Inflation sowie

überproportional gestiegenen Lohnkosten. Der Einsatz der MICE DESK-Technologie

trägt dazu bei, diese Kostenbelastung zu verringern und gleichzeitig die

Umsatzchancen zu erhöhen.



"Unsere Technologie wird täglich von unseren Fachkräften eingesetzt, um die

Effizienz in den Hotels zu maximieren. Durch unser Engagement können wir die

Angebotsgeschwindigkeit erhöhen, Umsätze steigern und gleichzeitig die Kosten

für unsere Partner reduzieren", erklärt Tigran Manvelyan , CTO von MICE DESK.



Starke Investoren mit einer zukunftsweisenden Vision



Mit der Beteiligung von D11Z Ventures , dem Family Office von Dieter Schwarz ,



