Sungrow Solutions unterstützt das Projekt in Griechenland zur Produktion von sauberem Wasser

München, Deutschland, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Sungrow, weltweit führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, gibt bekannt, dass seine Produkte und Lösungen für ein PV-Projekt auf der griechischen Insel Kimolos ausgewählt wurden. Das Projekt wird von Zillion EPC im Auftrag der Gemeinde Kimolos realisiert und liefert nachhaltige Energie sowie Unterstützung für unter anderem der Produktion von sauberem Wasser durch Meerwasserentsalzung, um den Bedarf der Einwohner und zahlreichen Besucher der Insel zu decken.

Die 100-kWp-Photovoltaikanlage auf Kimolos wird in der Nähe der neuen Entsalzungsanlage der Gemeinde errichtet und an das Niederspannungsnetz angeschlossen, um einen kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen. Die Anlage hat eine Kapazität von 220 m³ pro Tag (der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Person beträgt 0,1440 m³/Tag*). Das Vorhaben umfasst insgesamt 238 Einheiten von 420-W-PV-Modulen. Angesichts der harschen Umweltbedingungen in Kimolos, wie böiger Winde, hoher Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und salzhaltiger Umgebung, entschied sich Zillion für die effizienten und zuverlässigen SG50CX-P2 String-Wechselrichter von Sungrow. Diese Wechselrichter sind mit Hochleistungsmodulen (über 500Wp) kompatibel, verfügen über intelligente O&M-Funktionen und sind für raue Bedingungen mit IP66-Schutzgrad und C5-Korrosionsschutz zertifiziert. Für die Systemkommunikation wurde zudem Sungrows intelligente Kommunikationsbox COM100E ausgewählt, da sie einen flexiblen, zuverlässigen und unkomplizierten Betrieb ermöglicht und durch ihre IP66-Zertifizierung ein hohes Maß an Schutz bietet. Die Produkte wurden über Krannich Solar Greece, den offiziellen Vertriebspartner von Sungrow, bezogen.

Kimolos befindet sich im Südwesten der Kykladeninseln, etwa 85 Seemeilen südöstlich von Piräus, dem größten Hafen Griechenlands. Die Insel umfasst eine Fläche von 34,4 Quadratkilometern und hat laut der letzten Volkszählung von 2021 etwas mehr als 810 Einwohner. Während der Sommermonate steigt dies Zahl auf mehrere Tausend an, da Touristen aus aller Welt dieses reizvolle Reiseziel besuchen.

Die wachsende Bevölkerung und der Klimawandel stellen die Wasserversorgung der Insel, besonders während der Sommermonate, vor erhebliche Herausforderungen. Ein vielversprechender Ansatz ist die Entsalzung von Meerwasser, ein weltweit angewandtes Verfahren zur Bewältigung der Wasserknappheit, das jedoch viel Energie erfordert. Fast 20 Prozent der Weltbevölkerung leben in Regionen mit Wasserknappheit. Prognosen zufolge werden bis zum Jahr 2050 viele Gebiete in der EU, insbesondere die südeuropäischen Mitgliedstaaten, ernsthafte Wasserengpässe erleben, da die Nachfrage bis dahin um bis zu 30 %** steigen könnte. Die Entsalzung kann dieses Problem erheblich entschärfen. Außerdem könnte die Verwendung sauberer Energiequellen eine nachhaltige Lösung für den Entsalzungsprozess darstellen.