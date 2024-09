Sunlight Group erhält begehrte EcoVadis Auszeichnung in Gold für nachhaltige Geschäftsaktivitäten

Sunlight hat bemerkenswerte Fortschritte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit gemacht, wie die jüngste EcoVadis-Zertifizierung zeigt. Das weltweit anerkannte Bewertungssystem, das die Leistungen von Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR) beurteilt, hat Sunlight mit der begehrten Goldmedaille ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die erheblichen Investitionen des Unternehmens und das unermüdliche Engagement für höchste ökologische, soziale und ethische Standards. Nachdem Sunlight vor einem Jahr noch mit Bronze (Top 35%) und vor zwei Jahren gar nicht bewertet wurde, erhielt das Unternehmen nun eine Goldmedaille (Top 5%).

Zu den wichtigsten Aussagen der Bewertung gehören:

100/100 Punkten in den Bereichen Umwelt und Ethik zeigen, dass Sunlight sich in diesen Schlüsseldisziplinen den höchsten Standards verpflichtet fühlt

Verbesserung um 20 Punkte in der Kategorie "Umwelt & Ethik" im Vergleich zum vorherigen Ergebnis (2023).

Ein Anstieg um 30 Punkte in der Kategorie „Nachhaltige Beschaffung" im gleichen Zeitraum.

Die CO2-Bilanz verbesserte sich von „mittel" auf „hoch/fortgeschritten" und unterstreicht damit die führende Rolle von Sunlight beim Klimaschutz.

Die EcoVadis Goldmedaille wird zu einem wichtigen Zeitpunkt verliehen, da die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien aufgrund der weltweiten Umstellung von fossilen Brennstoffen auf saubere Energielösungen steigt. In diesem sich wandelnden Umfeld verfolgt Sunlight einen ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz, um durch die Bereitstellung sauberer, effizienter und zuverlässiger Batterielösungen für Kommunen und Industrie einen positiven Wandel im Bereich der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Durch erhebliche Investitionen in die Kreislaufwirtschaft und den Betrieb hochmoderner Recyclinganlagen in Deutschland, Griechenland und Italien schließt Sunlight aktiv den Kreislauf der Ressourcennutzung, reduziert Abfall, gewinnt wertvolle Materialien zurück und entwickelt nachhaltigere Produkte, die letztlich den Fortschritt in Richtung einer grüneren Zukunft vorantreiben.