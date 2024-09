TUI: Kommt der Sprung über die 6 Euro-Marke?

In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen auf die Situation bei der Aktie von TUI ein. Für die Herbstferien erwartet der Konzern eine starke Nachfrage und auch saisonal sieht es interessant aus für die Long-Seite. Da die Aktie nun auch schon einige Zeit in einer Seitwärtsrange zwischen 5 Euro und 7,50 Euro verläuft, könnte sich ein Discount Call Optionsschein von Morgan Stanley (WKN: MG7TQ4) anbieten, um von einer seitwärts bis aufwärts gerichteten Bewegung zu profitieren. Mit dem Discount Call Optionsschein auf die Aktie von TUI lässt sich aktuell eine attraktive Seitwärtsrendite von +35,14% (oder: +66,79% p.a.) erzielen. Mehr dazu in diesem Video.

