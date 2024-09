Muss BAföG in die Steuererklärung? (FOTO) An Unis und Hochschulen startet bald das Wintersemester 2024/2025 oder hat bereits begonnen. Viele Studierende sind auf BAföG angewiesen - und erhalten künftig mehr Geld. Versteuern müssen sie diese staatliche Unterstützung in der Regel nicht …