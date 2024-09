Huawei zeigt erstes doppelt auffaltbares Smartphone

SHENZHEN (dpa-AFX) - Der chinesische Huawei-Konzern hat als Erster ein Smartphone vorgestellt, dessen Display sich zwei Mal auffalten lässt - und dadurch Tablet-Größe erreichen kann. In einem Seitenhieb gegen den Rivalen Apple demonstrierte Huaweidas Gerät in einem Livestream aus Shenzhen nur wenige Stunden nach der Präsentation neuer iPhones.

Teurer als ein Laptop



Das Gerät ist mit einem Preis von rund 20.000 Yuan (rund 2.545 Euro) viel teurer als klassische sowie auch andere auffaltbare Smartphones. Über eine mögliche Verfügbarkeit außerhalb Chinas wurde zunächst nichts bekannt.

Huawei war schon vor Jahren neben Samsung ein Vorreiter bei Smartphones mit auffaltbaren Displays. Bisher gab es aber nur Modelle, die sich wie ein Buch in der Mitte aufklappen ließen. Huaweis Mate XT ist mit zwei Scharnieren wie ein Z geformt. Auffaltbare Smartphones sind nach wie vor ein Nischen-Markt, auch wenn sie laut Samsung populärer werden.

Sanktionen torpedierten internationales Geschäft



Der chinesische Konzern war einst die Nummer zwei im weltweiten Smartphone-Markt und kündigte an, Samsung an der Spitze zu überholen. Doch dann kamen US-Sanktionen, die Huawei weitgehend den Zugang zu westlichen Technologien versperrten. Ohne vorinstallierte Google -Dienste wie einen App-Store stürzte Huawei international in die Bedeutungslosigkeit ab. In China ist der Konzern allerdings wiedererstarkt, insbesondere seit ein neuer Chip aus heimischer Entwicklung eingebaut wird. An moderne Halbleiter aus dem Westen kommt Huawei ebenfalls nicht heran./so/DP/jha