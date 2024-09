Christian Glanz zur Relevanz der Digitalisierung in der Finanzbranche / Finanzbranche im Umbruch: Digitalisierung und KI als Gamechanger? (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Die Finanzbranche steht an einem Scheideweg: Wer den Sprung indas digitale Zeitalter verpasst, der wird auf lange Sicht nicht zukunftsfähigsein. Die zunehmende Digitalisierung in allen Wirtschaftsbereichen undFortschritte bei Künstlicher Intelligenz (KI) und die damit einhergehendeAutomatisierung von Prozessen nehmen immer weiter Fahrt auf. Das wirft Fragen imKundenumgang auf - denn mit dem digitalen Fortschritt verändern sich auch dieKundenerwartungen und -verhaltensweisen. Was sind die Chancen und auch Risikenfür Unternehmen in der Finanzbranche durch die aktuellen technologischenEntwicklungen? Mit zunehmendem Einsatz von KI in der Branche stellt sich dieFrage: Ist dies das Ende des stationären Vertriebs?Christian Glanz dazu: Die rasante Ausbreitung von KI wird unser Leben in vielenBereichen verändern und zweifellos auch die Finanzbranche betreffen. VirtuelleMeetings und Instant Messaging sind heute schon nicht mehr aus dem Arbeitslebenwegzudenken. Auch die standortübergreifende Zusammenarbeit erfolgt digital.Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen werdenProzesse immer weiter optimiert und automatisiert. Dennoch bedeutet daskeinesfalls das Ende des stationären Vertriebs. Nicht alles lässt sich digitalabbilden. Der persönliche Kontakt bleibt in vielen Fällen unverzichtbar,insbesondere bei emotionalen und beratungsintensiven Themen wie der finanziellenAbsicherung und Vorsorge. Hier ist der menschliche Faktor entscheidend.Effizienzsteigerung und Kostensenkung versus Datenschutz und Regulierung39 Prozent - also mehr als jedes dritte deutsche Unternehmen - nutzen bereits KI(https://www.manpowergroup.de/de/insights/studien-und-research/studien/2024/06/02/23/06/arbeitsmarktbarometer-meos-q3-2024) . Auch wir nutzen bei der DeutschenVermögensberatung (DVAG) KI bereits in diversen Bereichen. Wir sind schon immerPionier bei der Implementierung neuer Technologien in unsere Geschäftsabläufegewesen und sehen Digitalisierung in der Vertriebsunterstützung alsSelbstverständlichkeit. Das zeichnet uns als größte eigenständige FinanzberatungDeutschlands aus. Das wichtigste Ziel ist, Prozesse zu digitalisieren und zuautomatisieren, um den Vertrieb bestmöglich zu entlasten. Durch den Einsatzintelligenter Algorithmen können zeitaufwendige manuelle Aufgaben effizientererledigt werden, wodurch den Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern mehrZeit für die individuelle Kundenberatung bleibt. In den vergangenen Jahren haben