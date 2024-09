Immer noch keine IT-Fachkräfte? Tim Marquardt von Marquardt Medien nennt 5 Gründe, warum IT-Bewerber lieber zur Konkurrenz gehen (FOTO)

Schneverdingen (ots) - In der aktuellen Wirtschaftslage hängt der Erfolg von

IT-Unternehmen maßgeblich von der Qualität ihrer Mitarbeiter ab. Doch die Suche

nach qualifizierten IT-Fachkräften wird durch überholte Recruiting-Strategien

zunehmend erschwert. Der oft beschworene Fachkräftemangel ist dabei nicht das

Hauptproblem. Was aber sind die eigentlichen Gründe für den ausbleibenden

Recruiting-Erfolg vieler Unternehmen? Tim Marquardt von Marquardt Medien gibt

Antworten.



Besonders kritisch wird die Situation, wenn die Arbeitslast nicht mehr zu

bewältigen ist, die Teamstimmung leidet und der Stresspegel steigt. Einige

Unternehmen haben zwar die Dringlichkeit erkannt - doch selbst mit externer

Unterstützung konnten sie ihre Probleme mehrheitlich nicht lösen. "Wir

beobachten nicht nur, dass viele Firmen zu sehr an veralteten Methoden der

Personalgewinnung festhalten", berichtet Tim Marquardt, Geschäftsführer von

Marquardt Medien. "Vor allem unterlaufen ihnen bei all ihren Bemühungen noch

einige weitere empfindliche Fehler. Wenn sie daran nicht bald etwas ändern,

bleiben ihre offenen Stellen weiter unbesetzt und ihr vorhandenes Personal

gefährlich überlastet."





"Heutzutage haben Unternehmen die Möglichkeit, sich online als attraktiveArbeitgeber zu präsentieren - und genau hierin liegt das Potenzial, denFachkräftemangel wirksam zu bekämpfen", fügt er hinzu. "Damit das gelingt,müssen sie aber zunächst ihre gravierendsten Fehler identifizieren und sie aktivbeheben." Mit Marquardt Medien hat Tim Marquardt eine Personalagentur gegründet,die IT- und Softwareunternehmen in Zeiten des Personalmangels gezieltunterstützt. So konnte er die Personalprobleme von vielen seiner Kundennachhaltig lösen und auch ihre Fluktuation spürbar reduzieren. Welche Gründe fürden mangelnden Recruiting-Erfolg in der Branche er dabei besonders oft ausmacht,hat Tim Marquardt von Marquardt Medien im Folgenden zusammengefasst.1. Fehlende SichtbarkeitIn erster Linie fehlt es den meisten Unternehmen an Sichtbarkeit. Sie suchenzwar händeringend qualifizierte Fachkräfte, haben ihre Stellenanzeige abergerade einmal auf der Homepage veröffentlicht oder stellen eine von 1.000Anzeigen bei der Agentur für Arbeit. Somit bewerben sich die guten Fachkräftebei Unternehmen, die diese Sichtbarkeit mitbringen und kanalübergreifenderreichbar sind.2. Kein persönlicher BezugMenschen fühlen sich von Menschen angezogen! Dennoch begehen viele Unternehmenden Fehler, ihren Stellenanzeigen sowie den Inhalten ihrer Homepage keinepersönliche Komponente zu verleihen. Eine 08/15-Stellenanzeige mit derJobbezeichnung in der Headline und einem plumpen Satz nach dem Motto "Wir suchendich" funktioniert einfach nicht - schließlich holt sie den Bewerber nichtemotional ab. Dazu zählen auch Fotos, die unprofessionell erstellt worden sind,uralt sind oder auf welchen die Mitarbeiter einfach nicht aussehen, als hättensie Spaß an ihrem Job.3. Zu komplexe BewerbungsprozesseIT-Unternehmen führen einen seit Jahren festgefahrenen, ewigenBewerbungsprozess. Bevor der Bewerber überhaupt die Chance hat, sich mit demUnternehmen zu unterhalten, muss er erst einmal 10 Hürden überwinden.Altbackenes Anschreiben, formeller Lebenslauf, Assessment-Center und Co. gehörennicht selten dazu. Ein unkomplizierter Bewerbungsprozess ist das Stichwort, mitdem man die wirklich guten Fachkräfte erreicht.4. Bewerber haben das Heft in der HandViele Unternehmen gehen zudem fälschlicherweise davon aus, dass ein guterMitarbeiter sich erst einmal beweisen muss. Sie verstehen nicht, dass sich dieUnternehmen heutzutage ebenso gut beim Bewerber vorstellen und präsentierenmüssen. Ein guter Bewerber hat grundsätzlich einige weitere Türen zu anderenguten Unternehmen, in die er hineintreten kann.5. Mangelnde GeschwindigkeitSchnelligkeit ist das Stichwort: Wie viele Unternehmen gibt es, die sich nachBewerbungseingang erst einmal ein bis zwei Wochen Zeit lassen? In dieser Zeitgelangen ihre Konkurrenzbetriebe meist schon bis zum unterschriebenenArbeitsvertrag. Es ist daher unabdinglich, die Bewerber keinesfalls warten zulassen und innerhalb von maximal 48 Stunden nach Bewerbungseingang zu antworten.Je länger man den Bewerber warten lässt, desto höher die Möglichkeit, dassdieser schon woanders einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat.Sie wollen Ihre Sichtbarkeit am Recruiting-Markt maximieren und Ihre offenenStellen schnellstmöglich besetzen? Dann melden Sie sich jetzt bei Tim Marquardtvon Marquardt Medien (https://www.marquardt-medien.de/) und vereinbaren Sie einunverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Tim MarquardtE-Mail: mailto:info@marquardt-medien.deWebseite: https://www.marquardt-medien.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176135/5861412OTS: Marquardt Medien