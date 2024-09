Varta: Handelsvolumen von über 408.000 Aktien – welcher Anleger greift noch zu?

Trotz Vartas unsicherer Zukunft finden sich am Markt immer noch Käufer für die Aktie. So wurde am Montag an der Münchner Börse ein Handelsvolumen von über 408.000 Aktien verzeichnet.

Wer hält jetzt noch durch? Es gibt immer noch Tage, an denen die Varta-Aktie Gewinne verzeichnet – aus welchen Gründen auch immer. So beispielsweise vergangenen Donnerstag, als die Aktie mit einem Plus von knapp vier Prozent bei 1,72 Euro den Handel beendete. Am Freitag folgte dann jedoch ein Minus von rund 12 Prozent. Die Aktie notiert auf einem Allzeittief und wird in den kommenden zwei bis drei Monaten, als Teil des Sanierungskonzeptes, von der Börse genommen.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

Ein Entkommen scheint kaum möglich. Nach der Herabsetzung des Grundkapitals auf Null und der Ausgabe neuer Aktien werden M. Tojner und Porsche die neuen Eigentümer des Unternehmens sein. Die Alt-Aktionäre sollen gemäß den aktuellen Plänen keine Entschädigung erhalten. Gläubiger versuchen momentan noch Widerstand zu leisten, jedoch scheinen die Chancen eher gering zu sein.

Somit ist der Titel auf einem klaren Abwärtstrend, der wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen anhalten wird. Es ist derzeit nicht erkennbar, welche Faktoren eine positive Wendung herbeiführen könnten.

Varta wurde 2017 zu einem Ausgabepreis von 17,50 Euro pro Aktie an die Börse gebracht und erfreute sich lange großer Beliebtheit. Zu Beginn des Jahres 2021 hatte sich der Aktienkurs, unter anderem durch das florierende Geschäft mit kleinen Batterien für Geräte wie kabellose Kopfhörer, auf bis zu 181,30 Euro erhöht. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 93 Prozent ihres Wertes verloren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion