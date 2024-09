Deutsche Börse verliert Aufsichtsratschef

FRANKFURT/ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse muss sich einen neuen Aufsichtsratschef suchen. Martin Jetter werde mit Ablauf der Hauptversammlung 2025 sein Mandat als Aufsichtsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied niederlegen, teilte der Dax -Konzern in Eschborn mit. Er wolle seinen Interessen in den USA sowie Mandaten in der Schweiz mehr Zeit widmen.

Der Aufsichtsrat der Deutsche Börse werde nun den Auswahlprozess für die Nachfolge beginnen, erklärte Deutschlands größter Börsenbetreiber. Die Übergabe des Aufsichtsratsvorsitzes solle mit Ablauf der Hauptversammlung 2025 erfolgen.