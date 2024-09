So sparst du als Unternehmer Steuern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Steuern - ein Thema, dem viele Unternehmer nur ungern ihreAufmerksamkeit schenken. Häufig werden diese Angelegenheiten vollständig demSteuerberater überlassen, ohne zu bemerken, wie viele unnötige Steuerzahlungendadurch jährlich anfallen. Gerald Hörhan, Immobilienexperte und Gründer derInvestmentpunk Academy GmbH, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmern zuzeigen, wie sie ihren Betrieb finanziell effizient und zukunftssicher aufstellenkönnen. Eine hohe Steuerlast steht diesem Ziel oft im Weg. Im Folgenden gibt derExperte wertvolle Einblicke, wie sich diese reduzieren lässt.Für viele Unternehmer bedeutet Post vom Finanzamt, dass eine Steuerzahlungbevorsteht. Während einige widerwillig ihr hart erarbeitetes Geld überweisen,setzen andere ihre Hoffnungen auf Einsparungen durch den Steuerberater - oftjedoch nur, um letztlich dennoch eine erhebliche Summe an das Finanzamtabzuführen. Schnell wird dabei deutlich: Viele Steuerberater sind soausgelastet, dass sie neben der Buchhaltung keine ausreichende proaktivstrukturelle Steuerplanung für ihre Mandanten leisten können. "EinigeUnternehmer sind nach dieser Erkenntnis so frustriert, dass sie versuchen, sichdurch illegale oder fragwürdige Praktiken wie Schwarzarbeit einen Vorteil zuverschaffen", erklärt Gerald Hörhan, Gründer der Investmentpunk Academy GmbH."Das führt in den meisten Fällen jedoch zu gravierenden Konsequenzen - bis hinzur Insolvenz. Wer sich nicht rechtzeitig mit legalen Methoden zurSteueroptimierung auseinandersetzt, riskiert am Ende weit mehr als nur seinGeld.""Die Steuerlast des eigenen Unternehmens zu senken, ist tatsächlich einfacher,als viele denken - sobald man den Durchblick hat", erklärt der Unternehmerweiter. Als Experte für Immobilien und Steuern vermittelt Gerald Hörhan inseinen Kursen der Investmentpunk Academy tagtäglich, wie entscheidend einedurchdachte Steuerstrategie für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens ist."Viele Menschen zahlen einen erheblichen Teil ihres Einkommens an das Finanzamt- und bei Unternehmern ist dieser Anteil oft noch höher", betont er. "Das istnicht nur frustrierend, sondern kann auch das Wachstum des Unternehmenserheblich beeinträchtigen." Welche legalen Möglichkeiten es gibt, die Steuerlastals Unternehmer signifikant zu senken, erläutert Gerald Hörhan im Folgenden.Tipp 1: Selbst den Durchblick über die Steuern behaltenViele Menschen hassen das Thema Steuern und Recht, weil es als trocken undkompliziert gilt. Sie schieben es gerne dem Steuerberater zu oder ignorieren eseinfach komplett. Doch genau das ist ein großer Fehler. Es ist ein Irrglaube,dass der Steuerberater sämtliche Belange regelt: In vielen Fällen übernimmt er