Rahmenbedingungen für Gründungen müssen verbessert werden

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

(BVR) appelliert in seinem heute veröffentlichten Konjunkturbericht an die

Politik, das Umfeld für Unternehmensgründungen deutlich zu verbessern.

"Deutschland benötigt dringend mehr Existenzgründungen. Ein Gründungsgeschehen,

das dauerhaft auf dem derzeitig niedrigen Niveau verharrt, schwächt die deutsche

Wirtschaft in ihrer Innovationskraft", erklärt Dr. Andreas Bley, Chefvolkswirt

des BVR. In der Folge wäre das Potenzialwachstum geringer als es sein könnte und

das Ziel der Klimaneutralität wäre nur schwer zu erreichen, da erhebliche

Innovationen und deren technologische Verbreitung notwendig sind, um die

Wirtschaft auf klimaneutrale Prozesse umzustellen.



Die Wirtschaftspolitik müsse die Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer

deutlich attraktiver gestalten. Ansatzpunkte liegen dem BVR zufolge unter

anderem im Abbau bürokratischer Hemmnisse. "Durch eine Reduzierung der

Dokumentations- und Berichtspflichten für Existenzgründer könnte die

Bereitschaft vieler Menschen, den Schritt in die unternehmerische

Selbstständigkeit zu wagen, erhöht werden. Hilfreich wäre es auch, wenn das im

Koalitionsvertrag verankerte Ziel, Gründungen innerhalb von 24 Stunden durch

digitale Antragstellung zu ermöglichen, endlich umgesetzt würde", so Bley

weiter. In anderen Staaten wie Estland und Dänemark sei das bereits möglich.







Verkehrsinfrastruktur gefördert werden. "Die Gründungsbereitschaft ist in

Regionen mit gut ausgebauter Infrastruktur generell höher", betont Bley.

Schnelles Internet und ein funktionierender Fernverkehr seien essenziell, um die

Gründungsdynamik anzukurbeln.



Gemäß dem Konjunkturbericht tendiert die Zahl der Unternehmensgründungen in

Deutschland bereits seit vielen Jahren nach unten. Die Zahl der Anmeldungen von

Gewerbe-Neuerrichtungen ist seit Mitte der 2000er Jahre um rund ein Drittel

gesunken und die Selbstständigenzahl geht seit Beginn der 2010er Jahre

kontinuierlich zurück. Dies ist problematisch, da junge Unternehmen ein

wichtiger Treiber von Innovationen sind. Sie erhöhen die gesamtwirtschaftliche

Produktivität und wirken so dem sich abzeichnenden weiteren Rückgang des

Potenzialwachstums entgegen.



Zur aktuellen Gründungsschwäche tragen der demografische Wandel, die hohen

wirtschaftlichen Unsicherheiten und die robuste Arbeitsmarktlage bei, die

Gründungen gegenüber anderen Beschäftigungsformen unattraktiver macht. Zudem

wagen im internationalen Vergleich zu wenige Frauen und junge Menschen den

Schritt in die Selbstständigkeit. Da diese dämpfenden Faktoren zunächst

fortbestehen dürften, zeichnet sich ohne politisches Gegensteuern für die nahe

Zukunft bestenfalls eine auf niedrigem Niveau stagnierende Gründungsentwicklung

ab.



Der aktuelle Konjunkturbericht des BVR ist im Internet unter http://www.bvr.de ,

Publikationen, Volkswirtschaft abrufbar.



