Auch Unverheiratete können Kinderwunschbehandlung absetzen

Regenstauf (ots) - Fast jedes zehnte Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos

und auf reproduktionsmedizinische Hilfe angewiesen. Die Kosten werden nicht

immer von der Krankenkasse übernommen. Eine Steuerentlastung gab es bisher nur

bei krankheitsbedingter Kinderlosigkeit der Frau sowie bestehender Ehe. Der

Bundesfinanzhof (BFH) schafft nun neue Hoffnung: Auch eine gesunde und

unverheiratete Frau kann die Kosten für eine Präimplantationsdiagnostik (PID)

zur Feststellung von Veränderungen des Erbmaterials und eine anschließende

künstliche Befruchtung von der Steuer absetzen, wenn ihr Partner an einer

Erkrankung leidet.



Präimplantationsdiagnostik zur Vermeidung von Krankheiten





Im verhandelten Fall wies der Partner der Steuerpflichtigen eine erblichbedingte Chromosomenmutation auf. Dadurch war die Wahrscheinlichkeit hoch, dassein auf natürlichem Weg gezeugtes gemeinsames Kind entweder mit schwerstenBehinderungen auf die Welt gekommen oder nach der Geburt erst gar nichtlebensfähig gewesen wäre. Das Paar ließ sich bei einer Kinderwunschklinikhumangenetisch und psychosozial beraten.Um das vorliegende Risiko zu umgehen, entschied sich das Paar zu einerkünstlichen Befruchtung und einer Präimplantationsdiagnostik, die genetischeVeränderungen an den Zellen des Embryos vor dem Einsetzen in die Gebärmutteridentifiziert. Der Großteil der Behandlungen wurde an der Frau im Rahmen derkünstlichen Befruchtung vorgenommen. Da die Frau selbst gesund war, musste dasPaar die Kosten in Höhe von ca. 23.000 Euro selbst tragen. Mit ihrerSteuererklärung machte die Frau die Ausgaben schließlich als außergewöhnlicheBelastung geltend. Doch das zuständige Finanzamt lehnte die Berücksichtigung ab,weil das Paar nicht verheiratet war.Künstliche Befruchtung als außergewöhnliche BelastungDie Steuerpflichtige ging vor Gericht und das niedersächsische Finanzgericht gabder Klägerin recht. Es sah die Voraussetzungen für den Abzug alsaußergewöhnliche Belastung als erfüllt an, da die medizinischen Maßnahmennotwendig waren, eine durch Krankheit des Partners beeinträchtigte körperlicheFunktion auszugleichen. Allerdings wurde nur der Teil der Kosten, welche dieSteuerpflichtige selbst bezahlt hatte, anerkannt. Die vom Partner bezahltenRechnungen wurden bei der Frau nicht berücksichtigt, da keine Ehe bzw.Zusammenveranlagung gegeben war. Das örtliche Finanzamt ging gegen dieses Urteilin Revision und so landetet der Fall schließlich vor dem BFH.Der BFH bestätigte die Entscheidung des Finanzgerichtes. Zudem erklärte er, dassdie Gesundheit der Klägerin und deren Ehestatus im Sinne desEinkommensteuergesetzes keine Rolle spielen. Im Urteil wurde auf denuntrennbaren biologischen Zusammenhang in Bezug auf einen Kinderwunschhingewiesen. Zum einen hätte die Erbkrankheit des Partners auf die FrauAuswirkungen gehabt, zum anderen hätte eine medizinische Behandlung einesPartners allein nicht für den Zweck ausgereicht. Somit waren die Maßnahmen amgesunden Körper der Frau steuerlich gerechtfertigt. Weiterhin waren diepränatalen Behandlungen durch die Ärztekammer medizinisch indiziert und wurdenim Einklang mit deutschem Recht nach dem Embryonenschutzgesetz durchgeführt. DerAbzug als außergewöhnliche Belastung im Ausmaß des Urteils vom Finanzgerichtwurde zugelassen.Die Reichweite des BFH-Urteils"Die von den Kassen nicht übernommenen Kosten für eine künstliche Befruchtungwaren bisher auch schon steuerlich absetzbar. Allerdings beschränkte sich dasauf Fälle, in denen ein Paar verheiratet oder die Frau unfruchtbar war", erklärtTobias Gerauer, Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi). Die Ursache für denunerfüllten Kinderwunsch musste also bei der Frau liegen. Neu an diesemrichtungsweisenden Urteil ist, dass das Paar nicht verheiratet war und dieProblematik beim Mann lag. Damit wurde ein Präzedenzfall für Paare geschaffen,die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind, so der Steuerexperte derLohi. Der Kostenabzug oberhalb der zumutbaren Belastungsgrenze ist somit einemgrößeren Teil an Steuerpflichtigen zugänglich gemacht worden.http://www.lohi.de/steuertippsKontakt für Rückfragen:Nicole Janisch, PressereferentinTel: 09402 5040147 / E-Mail: mailto:presse@lohi.deWerner-von-Siemens-Str. 5, 93128 Regenstaufhttp://www.lohi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60304/5861512OTS: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.