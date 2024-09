HYTN geht Partnerschaft mit der britischen Firma 4C Labs ein und validiert GMP-Zertifizierung

Vancouver, British Columbia, 10. September 2024 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein Pharmaunternehmen, das auf die Entwicklung, Formulierung und Herstellung von psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabis und Psilocybin, spezialisiert ist, gibt mit Stolz bekannt, dass mit der Firma 4C LABS, einer führenden Import- und Vertriebsfirma für Cannabis-Arzneimittel im Vereinigten Königreich, international geltende Vereinbarungen zur Herstellung und Preisgestaltung unterzeichnet wurden. Diese Vereinbarungen zielen darauf ab, die Produktion von Cannabisprodukten sowohl in loser als auch fertig verpackter Form für den Vertrieb im Vereinigten Königreich und in anderen Weltmärkten zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird HYTN als Hersteller, Verpacker und Exporteur von Cannabisprodukten in pharmazeutischer Qualität fungieren, die 4C LABS ankaufen und anschließend importieren und auf dem britischen Markt vertreiben kann.