Millennial Potash trifft den gabunischen Präsidenten Brice Oligui Nguema beim Standortbesuch

10. September 2024, Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... ) freut sich, Einzelheiten über einen kürzlichen Besuch des Präsidenten von Gabun in den Städten Mayumba und Ndindi auf dem Banio-Kali-Projekt von MLP bekannt zu geben. Der Präsident bekräftigte seine Unterstützung für das Banio-Kaliprojekt, eine Zusage, die er ursprünglich im Dezember 2023 an den CEO Farhad Abasov übermittelt hatte.

Der Generaldirektor von Mayumba Potasse SARL, der gabunischen Tochtergesellschaft von MLP, Valvi Pandi Mahoungou, stellte dem Präsidenten die Ergebnisse der jüngsten PEA des Unternehmens vor und gab einen Zeitplan für die mögliche Produktion an. Präsident Brice Oligui Nguema wurde dann ein Abschnitt eines kalireichen Bohrkerns aus dem Banio-Kaliprojekt des Unternehmens präsentiert, wobei er seine volle Unterstützung für das Projekt und seine Unterstützung für die Entwicklung in der Region zum Ausdruck brachte. Der Präsident wies auch darauf hin, dass die Regierung eng mit MLP zusammenarbeiten werde, um die Erteilung von Genehmigungen, die Entwicklung der Gemeinden und die wirtschaftlichen Vorteile für die gesamte Region sicherzustellen.

Neben der Unterstützung des Kaliprojekts von MLP wies Präsident Nguema darauf hin, dass Infrastrukturinitiativen von der Regierung in vollem Umfang unterstützt würden, darunter Investitionen in den laufenden Bau des Kraftwerks und die Modernisierung des nationalen Stromnetzes, die Zusagen der Regierung für einen Tiefseehafen in Mayumba und die Verbesserung der Straße Mayumba-Ndindi, die einen direkten Zugang zum Bergbaugebiet von MLP ermöglichen wird. Zu den weiteren geplanten Infrastrukturmaßnahmen im Gebiet Mayumba gehören der Ausbau von Schuleinrichtungen, eine neue Universität und ein neues modernes Krankenhaus.

Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotashcorp.com.

MILLENNIAL POTASH CORP.

"Farhad Abasov"

Vorsitzender des Verwaltungsrats

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

