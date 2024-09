2018‘er Tiefs im Visier

Die anhaltende Schwäche in der Chevron-Aktie könnte bei einem Wochenschlusskurs unterhalb von 137,00 US-Dollar weitere Verkäufer animieren, tätig zu werden. Ziele müssten dann bei 133,88 und in der Spitze 127,00 US-Dollar ausgerufen werden und würden sich unterdessen für ein Short-Investment qualifizieren. An der Supportzone aus 2018/2019 ist im Anschluss mit einer technischen Gegenbewegung für mehrere Wochen zu rechnen. Sollte die Aktie sich im Bereich der Frühjahrestiefs von 140,00 US-Dollar stabilisieren können, dürfte erst ein Anstieg über 152,15 US-Dollar die Aktie aus dem Schussfeld bärischer Marktteilnehmer nehmen. In einem solchen Fall wären anschließend Kursgewinne an 159,55 und darüber in den Bereich von 164,43 US-Dollar vorstellbar.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Tagesschlusskurse unterhalb von 137,00 US-Dollar würden in der Chevron-Aktie Anzeichen einer weiteren Korrekturbewegung auf 133,88 und darunter 127,00 US-Dollar aussenden, entsprechend könnte diese Entwicklung für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ME2LDP genutzt werden. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt eine Renditechance von 50 Prozent, Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 2,84 und 3,46 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 141,65 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht unterschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 2,14 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzunehmen.