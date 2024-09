Deutsche Bahn Stromausfall war Ursache der Großstörung Ein Stromausfall beim Energieversorger in Frankfurt ist laut der Deutschen Bahn die Ursache für die Großstörung rund um die Mainmetropole am Samstagnachmittag gewesen. Die Bahn erklärte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: "Am vergangenen …