DRUID AI wird in der PEAK Matrix-Bewertung der Everest Group für Conversational KI-Produkte 2024 als Star Performer und Hauptanwärter ausgezeichnet

Conversational KI-Plattform wird für ihr signifikantes Wachstum und ihre Innovation unter den Wettbewerbern ausgezeichnet

NEW YORK, 10. September 2024 /PRNewswire/ – DRUID AI, ein weltweit führender Anbieter von KI-Lösungen, gab heute seine Aufnahme als Star Performer und Hauptanwärter in die PEAK Matrix-Bewertung der Everest Group für KI-Produkte im Jahr 2024 bekannt. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem DRUID AI für sein außergewöhnliches Wachstum und seine Innovationen im Bereich der Conversational KI ausgezeichnet wurde.