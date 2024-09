Trillion Energy gibt die Produktion des Bohrlochs Akcakoca-3 bekannt

10. September 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (FWB: Z62) freut sich bekannt zu geben, dass in der Bohrung Akcakoca-3 im Gasfeld SASB mittlerweile der Förderbetrieb aufgenommen wurde.

Am 17. Juli 2024 wurden in der Bohrung Akcakoca-3 elf (11) Meter Gashorizont perforiert; aufgrund eines verzögerten Druckaufbaus konnte dieses Gas aber zunächst nicht gefördert werden.

Bis Freitag, den 6. September 2024, war der Förderdruck (Well Head Pressure/WHP) in der Bohrung Akcakoca-3 dann auf 616 psi gestiegen, und so konnte das Bohrloch in Produktion genommen werden. Zu Beginn lag die Förderrate bei 4,28 MMcf/Tag, erhöhte sich dann aber auf 4,66 MMcf/Tag zusammen mit einem Förderdruckanstieg auf 645 psi.

Zur gleichen Zeit wurde die Bohrung Alapli-2 geöffnet, um den Druck zu testen, und das Gas strömte auch an die Oberfläche. Derzeit werden hier allerdings keine nennenswerten Gasmengen gefördert; die Produktion hängt derzeit vom Einbau der Geschwindigkeitsstränge (Velocity Strings) ab.

„Wir sind von der starken Leistung der Bohrung Akcakoca-3 und den erfolgreichen Durchflusstests in der Bohrung Alapli-2 überwältigt“, meint Arthur Halleran, CEO von Trillion Energy. „Alle Bohrlöcher mit Ausnahme von Bayhanli-2 wurden inzwischen in Produktion genommen oder auf ihren Durchfluss getestet, um festzustellen, ob in den 4 1/2''-Förderrohren Gas vorhanden und auch förderfähig ist. Damit wird bestätigt, dass das Gas nach der Installation der 2 3/8 “-Rohre auch in einer vorhersehbaren und stabilen Menge durch die Rohre strömt.“

Über das Unternehmen

Trillion Energy International Inc. konzentriert sich auf die Förderung von Erdöl und Erdgas für Europa und die Türkei und besitzt Erdgasprojekte in der Türkei. Das Unternehmen ist zu 49 % Eigentümer des Erdgasfeldes SASB, einem Erdgaserschließungsprojekt am Schwarzen Meer und ist (mit Ausnahme von drei Bohrungen mit 9,8 %) zu 19,6 % am Ölfeld Cendere beteiligt. Das Unternehmen hält einen 50%igen Anteil and 3 Erdölexplorationsblöcken im Südosten der Türkei. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.sedar.com und auf unserer Webseite.

