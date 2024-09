5 Tipps, mit denen mittelständische Unternehmen junge Talente anziehen (FOTO)

Wangen an der Aare (ots) - Ohne neue Fachkräfte läuft in der Arbeitswelt nichts.

Gerade mittelständische Firmen haben es jedoch schwer, für junge Talente

attraktiv zu bleiben und ihre Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Nicht nur erschweren ihnen die Großen in der Branche den Wettbewerb - auch der

Mangel an qualifizierten Bewerbern setzt ihnen stark zu.



Wer die besten Bewerber anziehen will, kann sich daher nicht länger darauf

verlassen, sie mit dem Geld zu ködern. Vielmehr gilt es, als attraktiver

Arbeitgeber in die Sichtbarkeit zu treten und echten Mehrwert für Bewerber zu

schaffen. Wie das geht, fasst dieser Artikel in fünf Tipps zusammen.









Junge Menschen schätzen moderne Arbeitgeber, doch in vielen mittelständischen

Unternehmen wird noch zu viel Wert auf Tradition gelegt: Dringend benötigte

Veränderungen erfolgen zu langsam, der Betrieb wirkt auf potenzielle Bewerber

altmodisch und unattraktiv. Die Jagd nach talentierten Azubis sollte demnach

damit beginnen, eine moderne und zukunftsfähige Arbeitsumgebung zu schaffen.



Ein wichtiger Baustein dafür sind flexible Arbeitszeitkonzepte, die der

Work-Life-Balance der Beschäftigten zuarbeiten. Darüber hinaus sollte der

Arbeitsplatz technisch dem neuesten Stand entsprechen. Die Werkstatt sollte mit

modernen Maschinen ausgestattet sein, während Tablets mit entsprechender

Software dazu beitragen, Abläufe zu koordinieren. Zuletzt sollten Arbeitgeber

auch ein harmonisches Arbeitsumfeld proaktiv fördern, das von Wertschätzung

geprägt ist und Berufseinsteigern einen guten Start ins Berufsleben ermöglicht.



2. Offene und empathische Führungsstrukturen kultivieren



Eng mit dem Arbeitsumfeld verflochten sind auch die Führungsstrukturen.

Hierarchische Gefälle und unnahbare Führungskräfte wirken auf junge Menschen

abschreckend und sollten daher schon bald der Vergangenheit angehören.

Stattdessen sollten sich Arbeitgeber um eine Führungskultur bemühen, die

Empathie und Offenheit betont und es Mitarbeitern ermöglicht, sich konstruktiv

einzubringen.



Anstelle überholter Ausbildungskonzepte sollten moderne Arbeitgeber auf

Mentorenprogramme und regelmäßiges Feedback setzen, um Azubis zu integrieren und

bestmöglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Auf diese Weise fühlen sich

Azubis besser abgeholt und verstanden, was zu einem Gefühl von Wertschätzung

beiträgt.



3. Bewerbungsprozesse einfach und zeiteffizient gestalten



Ein weiterer Aspekt, der viele Bewerber abschreckt, sind unnötig komplizierte

Bewerbungsprozesse. Eine klassische Bewerbung mit Lebenslauf und

Motivationsschreiben stellt nicht nur für junge Bewerber ein No-Go dar, sondern Seite 2 ► Seite 1 von 2



